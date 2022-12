Coupe du monde 2022 - Deschamps sur la demi-finale France - Maroc : "Ils méritent d'être là"

COUPE DU MONDE 2022 - Passé sur le plateau de Téléfoot, au lendemain de la victoire de la France face à l'Angleterre (1-2), Didier Deschamps a évoqué la demie face au Maroc.

Didier Deschamps est déjà tourné vers le Maroc. Venu sur le plateau de Téléfoot, dimanche 11 décembre, le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, après le succès face à l'Angleterre (1-2), mais il s'est aussi projeté sur la demi-finale face au Maroc, mercredi prochain (19h50 sur TF1).

L'intervention de Deschamps à Téléfoot

Sur le Maroc

"Peu de personnes les attendait à ce niveau-là, mais il y sont, ce n'est pas une surprise. Ils n'ont pris qu'un but en cinq matches. Ils méritent d'être là et logiquement."

Sur les fautes commises lors du quart de finale

"Il faut trouver un juste milieu entre cet état d'esprit combattant qui est très important et avoir un peu plus de maîtrise. Là, ce sont des choses données, mais il n'ont pas tout pris. Les fautes, ce n'est pas énorme. Mais c'est surtout où on les fait."

Sur Hugo Lloris

"Hugo maintient son niveau de performance depuis plus d'une décennie. C'est toujours la même situation de joueurs français qui sont dans un autre championnat qui côtoient des partenaires ou des adversaires."

Deschamps : "Bravo à mon groupe"