Coupe du monde 2022 – Bleus - Griezmann : "Je suis en pleine forme"

COUPE DU MONDE 2022 – Antoine Griezmann a encore livré une immense prestation face au Maroc mercredi en demi-finale (2-0). Le joueur de l’Atlético Madrid réussit un magnifique Mondial.

Si Kylian Mbappé est un peu moins dans la lumière depuis les quarts de finale, un nom est sur beaucoup, si ce n’est toutes les lèvres : celui d’Antoine Griezmann. L’attaquant reconverti au milieu de terrain a encore livré une prestation extrêmement généreuse face au Maroc en demi-finale mercredi soir (2-0).

Quatre passes clés, quatre fautes subies, deux tacles, deux interceptions, trois dégagements… De sa surface à l’entrejeu, le champion du monde 2018, nommé homme du match, a été très précieux face aux Lions de l’Atlas, et montré l’exemple dans l’attitude. A l’image de ce qu’il avait réalisé contre l’Angleterre en quarts de finale… et globalement depuis le début du Mondial.

Griezmann : "Je suis au service de l’équipe"

Dans Le Mag de Denis Brogniart, le joueur de 31 ans, qui fêtait sa 72e sélection de suite, est longuement revenu sur cette rencontre, sur la finale à venir contre l’Argentine… et sur ses prestations individuelles, évidemment. "Je me sens très bien physiquement. J’ai préparé ça depuis juin pendant mes vacances donc le travail paie, je suis en pleine forme, en pleine confiance. Je suis au service de l’équipe, offensivement, défensivement".

Et à l’entendre, ce rôle de caméléon est une évidence pour lui. "Je pense qu’un joueur à ce poste doit être juste, facile. Peu importe où je joue, je fais ce que j’estime qu’un joueur doit faire à ce poste. Pour moi un milieu de terrain doit jouer simple, en deux touches, fluide, doit revenir défendre quand il le faut. Après, j’essaye de regarder ce dont l’équipe a besoin, où je peux faire mal, et me mettre à disposition du collectif comme je l’ai toujours fait". Comment le contredire. Griezmann est définitivement entré dans la catégorie des tous meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus.