Coupe du monde 2022 - Brésil éliminé : Neymar se dit "détruit psychologiquement"

COUPE DU MONDE 2022 - Au lendemain de l'élimination du Brésil de la compétition, Neymar a laissé un message sur son compte instagram. Le joueur du PSG s'est dit "détruit" par cette sortie.

Neymar ne s'en remet pas. Eliminé avec le Brésil de la Coupe du monde 2022 par la Croatie, après la séance de tirs au but, vendredi 9 décembre, le meneur de jeu a pris la parole sur Instagram. Dans un long message, le joueur du PSG a rappelé sa tristesse après être passé à côté de son objectif principal cette saison.

Neymar évoque une potentielle retraite internationale

"La défaite qui m'a fait le plus mal"

"Je suis détruit psychologiquement, c'est la défaite qui m'a fait le plus mal et qui m'a paralysé pendant plus de dix minutes. Elle me fera mal pendant longtemps, malheureusement", a notamment écrit "Ney" sur les réseaux sociaux.

"On a lutté jusqu'au bout, je suis fier de mes coéquipiers (...) Ce groupe méritait beaucoup plus, on méritait, le Brésil méritait."*