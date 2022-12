Coupe du Monde 2022 : Camavinga et Tchouaméni dans les pas de Varane

Les deux milieux de terrain sont à un match d’un succès en Coupe du monde. Pour eux qui ont déjà remporté la Ligue des Champions il y a quelques mois, l’année 2022 serait idéale.

A 22 et 20 ans Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga sont en train de se forger un palmarès que certains n’obtiennent pas en une carrière. Les deux joueurs du Real Madrid ont atteint la finale de la Coupe du monde avec les Bleus, mais ils avaient déjà remporté la Ligue des Champions et le championnat espagnol la saison dernière avec la Maison Blanche.

Onze joueurs ont remporté la Ligue des Champions et la Coupe du monde la même année

Ce que s’apprêtent à réaliser les deux internationaux français n’est pas si commun dans l’histoire du football. Raphaël Varane est le dernier joueur à avoir gagné la Ligue des Champions et la Coupe du monde la même année. C’était en 2018, et le défenseur de l’équipe de France portait alors les couleurs du Real Madrid.

Au total, il y a onze joueurs qui ont déjà réussi cette performance : les Allemands du Bayern Munich Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness en 1974, le Français Christian Karembeu en 1998, le Brésilien Roberto Carlos en 2002, l’Allemand Sami Khedira en 2014, et donc Raphaël Varane il y a quatre ans. A noter que ces cinq derniers joueurs évoluaient tous au Real Madrid… Comme Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga. De bon augure pour l’équipe de France à quelques jours de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine de Lionel Messi.

