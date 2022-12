Coupe du monde 2022 - Cameroun Brésil en DIRECT : Un exploit des Lions Indomptables ?

Suivez en direct commenté la rencontre entre le Cameroun et le Brésil (19h50 sur TF1). Buts, meilleurs moments : ne ratez rien du match.

Le Cameroun vers un miracle ?

Le Brésil est déjà qualifié et va tenter de valider sa première place de groupe face au Cameroun. La sélection africaine n’a pas démérité lors de ses deux premiers matches, mais elle n’a récolté qu’un point lors d’un match nul au scénario incroyable contre la Serbie (3-3). Avec un point en deux matches, les partenaires de Karl Toko Ekambi sont dans l’obligation de gagner pour croire en une qualification. Mais ils sont surtout dépendants de l’autre rencontre entre la Serbie et la Suisse.

Comment suivre Cameroun - Brésil ?

Le Brésil sans Neymar, et avec de nombreux changements ?

De son côté les Auriverde comptent six points après leurs deux succès et ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes. Un point leur suffit pour terminer premier du groupe G. Lors de ce match, Tite sera privé de Neymar, pas assez remis de sa blessure à la cheville. Dani Alves sera le capitaine de son équipe face au Cameroun. En plus de la titularisation du latéral droit, de nombreux changements sont attendus dans le onze de départ brésilien.

Le classement du groupe G avant le match

Brésil : 6 points (+3) Suisse : 3 points (0) Cameroun : 1 point (-1) Serbie : 1 point (-2)

Les compositions probables

Cameroun :

Epassy (G) – Fai, Castelletto, N’Koulou, Tolo – Hongla, Anguissa, Kunde – Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Brésil :

Ederson (G) – Dani Alves, Militao, Bremer, Telles – Guimaraes, Fabinho, Paqueta – Anthony, Gabriel Jesus, Martinelli

Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde

Comment les équipes sont départagées en cas d'égalité

Suivez sur cette page le direct commenté de la rencontre. Buts, meilleurs moments : ne ratez rien du duel entre le Brésil et le Cameroun !