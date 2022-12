Coupe du monde 2022 - Classement des buteurs : Messi revient sur Mbappé

COUPE DU MONDE 2022 - Buteur face aux Pays-Bas en quarts de finale, Lionel Messi a marqué un 4e but dans la compétition. Le voilà à un seul but de Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur.

Lionel Messi revient sur Kylian Mbappé. L'Argentin a marqué son quatrième but dans cette Coupe du monde 2022 lors du quart de finale remporté aux tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 3-4 tab). Buteur face à l'Arabie Saoudite, le Mexique et l'Australie, la Pulga a ajouté une quatrième réalisation à son tournoi.

Les chiffres fous de Lionel Messi

Messi n'est donc plus qu'à un petit but de Kylian Mbappé. Actuel meilleur buteur de la compétition, l'attaquant des Bleus a lui marqué 5 buts dans cette compétition. Mais il jouera son quart de finale samedi soir face à l'Angleterre (à 19h50 sur TF1).

Le classement des buteurs

Kylian Mbappé : 5 buts (France)

Lionel Messi : 4 buts (Argentine)

Marcus Rashford : 3 buts (Angleterre)

Bukayo Saka : 3 buts (Angleterre)

Richarlison : 3 buts (Brésil) *

Enner Valencia : 3 buts (Equateur) *

Alvaro Morata : 3 buts (Espagne) *

Olivier Giroud : 3 buts (France)

Cody Gakpo : 3 buts (Pays-Bas) *

Gonçalo Ramos : 3 buts (Portugal)

Les joueurs avec une (*) sont éliminés de la compétition.