Coupe du monde 2022 : Comment les équipes sont départagées en cas d’égalité

COUPE DU MONDE 2022 – Alors que la 3e journée de la phase de groupes démarre mardi, plusieurs équipes pourraient se retrouver à égalité. Comment les départager dans ce cas ? Le point sur le règlement.

Equateur – Sénégal et Pays-Bas - Qatar sonneront mardi, à 16h, le top départ de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Si le Qatar est d’ores et déjà éliminé de son Mondial, tout reste ouvert dans la grande majorité des poules. Et au terme de cette troisième journée, plusieurs cas d’égalité devraient se présenter.

Dans ce cas, il faut se pencher sur le règlement de la FIFA pour savoir comment départager les équipes. L’instance du football mondial a déterminé six critères successifs pour déterminer le classement. Un tirage au sort sera utilisé en tout dernier recours. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Les critères pour départager les équipes en cas d’égalité

1. La meilleure différence de buts générale

2. Le plus grand nombre de buts marqués

3. Le plus grand nombre de points obtenus dans les matches entre les équipes à égalité

4. La meilleure différence de buts dans les matches entre les équipes à égalité

5. Le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre les équipes à égalité

6. Le plus petit nombre de points disciplinaires sur l'ensemble des matches du groupe suivant le barème suivant : 1 point pour un carton jaune non suivi d'une expulsion, 3 points pour un second carton jaune synonyme d’expulsion dans un même match, 4 points pour une expulsion directe, 5 points pour une expulsion directe d'un joueur déjà averti dans le match.