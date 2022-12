Coupe du monde 2022 - Costa Rica - Allemagne EN DIRECT : Stéphanie Frappart dans l'histoire

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté la rencontre entre le Costa Rica et l'Allemagne (19h50 sur TF1). Buts, meilleurs moments : ne ratez rien des vidéos du match.

Le groupe E va rendre son verdict. L'Espagne, le Japon, le Costa Rica et l'Allemagne vont se jouer les deux places pour les huitièmes de finale. L'Espagne part favorite pour la première place du groupe. Reste à déterminer qui l'accompagnera.

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

Ce sera potentiellement l'Allemagne. En difficulté dans cette Coupe du monde, la Mannschaft doit largement s'imposer contre le Costa Rica (en direct sur TF1, à partir de 19h50) et espérer que le Japon perde largement face à l'Espagne en même temps. C'est en tous cas le scénario le plus facile pour espérer rejoindre le tour suivant.

Ce match sera arbitré par Stéphanie Frappart. La Française va devenir la première femme à arbitrer un match de phase finale de la Coupe du monde.

Flick pense que l'Allemagne est "sur la bonne voie"

En conférence de presse, Hansi Flick, le sélectionneur allemand, a expliqué que rien n'était acquis pour sa sélection, même face à un adversaire réputé faible. "Nous nous sommes mis tous seuls dans cette situation. Nous n'avons plus complètement notre avenir entre nos mains pour aller plus loin dans le tournoi", a reconnu Flick.

Comment suivre Costa Rica - Allemagne ?

"Mais qu'est ce que ça veut dire la pression ? On va prendre le match avec sérieux et l'aborder avec une haute intensité. On veut avoir de l'intensité, un pressing haut, avoir la possession de balle pour se créer des occasions. Je suis persuadé que l'on se trouve sur la bonne voie."

Suivez sur cette page le direct commenté de la rencontre. Buts, meilleurs moments : ne ratez rien des vidéos de la rencontre.

Les compositions probables

Costa Rica : Navas (G) - Duarte, Vargas, Waston - Fuller, Borges, Tajeda, Oviedo - Torres, Campbell - Contreras

Allemagne : Neuer (G) - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Sané, Gündogan, Musiala - Müller