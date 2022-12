Coupe du monde 2022 – Cristiano Ronaldo agacé, Fernando Santos n’a "pas aimé du tout"

COUPE DU MONDE 2022 – Cristiano Ronaldo a affiché beaucoup d’agacement lors de sa sortie contre la Corée du Sud vendredi (défaite 2-1). Fernando Santos est revenu sur cet épisode en conférence lundi.

Buteur sur penalty face au Ghana lors de la première journée, Cristiano Ronaldo avait démarré son Mondial de la meilleure des manières. Puis, face à l’Uruguay, il s’est fait remarquer… pour un but qu’il n’a pas inscrit. Avant de sortir très agacé contre la Corée du Sud, lors de la défaite surprise du Portugal vendredi (2-1).

Remplacé par André Silva, CR7 n’avait aucunement caché son énervement, sur la pelouse comme sur le banc de touche. Un épisode que Fernando Santos et le principal intéressé avaient dans un premier temps mis derrière eux, se réfugiant derrière une brouille de l’attaquant portugais avec un joueur coréen.

Santos sur Ronaldo : "Je n'ai vraiment pas du tout aimé"

Mais lundi, le sélectionneur du Portugal est arrivé en conférence de presse avec plus de recul et une lecture différente de l’événement. "J'ai répondu après le match et je vais le refaire ici. Je ne sais rien de ce qui s'est passé sur le terrain, je l'ai juste vu se disputer avec un Coréen. Je ne veux plus parler de ça mais du match de demain", a d'abord déclaré Fernando Santos.

"Mais j'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème", a-t-il ajouté.

De quoi remettre en cause sa titularisation contre la Suisse en huitièmes de finale ? (mardi, en direct sur TF1). "L'équipe de départ, les joueurs la connaîtront en arrivant dans le vestiaire. Comme toujours depuis que je suis à ce poste", a esquivé Santos. Mardi, Ronaldo aurait tout intérêt à faire parler de lui pour sa performance, et pour rien d’autre.