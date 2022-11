Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo 1er joueur à marquer dans cinq Mondiaux

COUPE DU MONDE 2022 – En ouvrant le score sur penalty pour le Portugal face au Ghana jeudi, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Mondiaux différents.

Cristiano Ronaldo a marqué l’actualité récente en mettant un terme à son contrat avec Manchester United. Mais avant de se replonger dans son difficile quotidien en club, l’attaquant du Portugal a une Coupe du Monde 2022 à gérer. Et il l’a parfaitement entamée face au Ghana jeudi.

Après une première occasion en début de match, puis un but refusé à la demi-heure, CR7 est allé chercher lui-même un penalty peu après l’heure de jeu, qu’il a transformé en croisant sa frappe. Avec un record à la clé : Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans cinq Coupes du monde différentes.

Pelé, Seeler et Klose dépassés par Cristiano Ronaldo

Après 2006, 2010, 2014 et 2018, l’ancien buteur du Real Madrid a complété sa magnifique collection. C’est sa 8e réalisation en Mondial, avec une particularité, voire une anomalie : il n’a pour le moment marqué que lors de matches de poules.

Un cran en-dessous de lui, ils sont trois à avoir marqué dans quatre Mondiaux différents : le Brésilien Pelé (12 buts en 1958, 1962, 1966 et 1970), et les Allemands Uwe Seeler (9 buts en 1958, 1962, 1966 et 1970) et Miroslav Klose (16 buts en 2002, 2006, 2010 et 2014).