Coupe du monde 2022 – Défaits par la Tunisie (1-0), les Bleus ne font pas carton plein

COUPE DU MONDE 2022 – L’équipe de France a été battue par la Tunisie (1-0) mercredi, lors de la 3e journée de la phase de groupes. Wahbi Khazri a inscrit le seul but du match.

La Tunisie s’est offert un bel exploit face aux Bleus mercredi en s’imposant 1-0 dans cette 3e journée de la phase de groupes du Mondial 2022. Une victoire toutefois insuffisante, puisque l’Australie s’est imposée contre le Danemark dans le même temps (1-0) et a pris le deuxième ticket pour les 8es de finale. La France reste première du groupe D.

Mandanda devient le plus vieux joueur de l'histoire des Bleus

Le résumé de Tunisie – France

Trois tirs cadrés de chaque côté : cette rencontre a été pauvre en occasions franches. Mais la Tunisie a longtemps mis plus d’intensité que les Bleus dans les duels. Didier Dechamps avait décidé d’effectuer 9 changements dans son onze de départ, et de laisser Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sur le banc. Les deux hommes ne sont rentrés qu’en fin de rencontre. Et cela s’est vu.

Wahbi Khazri a profité de la passivité de la défense tricolore pour ouvrir le score d’une frappe croisée du gauche. Dans une fin de match enfin animée, les Bleus ont cru égaliser au bout du temps additionnel grâce à Griezmann, mais le but a été annulé après analyse de la vidéo à cause d’un hors-jeu très peu évident. Le troisième match de poules des Coupes du monde n’a jamais été une grande réussite pour l’équipe de France sous Didier Deschamps. Et cela s’est confirmé mercredi.

Les statistiques

70

Antoine Griezmann a participé à tous les matches de l’Équipe de France depuis le 31 août 2017. Soit 70 rencontres de rang, après son entrée en jeu face à la Tunisie.

13

La France n’avait plus perdu un match en tournoi majeur (Coupe du Monde + Eurp) depuis la finale de l’Euro 2016 contre le Portugal, mettant ainsi fin à une série de 13 rencontres sans défaite (9 victoires et 4 nuls).

9

L'équipe de France a procédé à 9 changements dans son onze de départ, son plus haut total sur un même tournoi majeur.

5

Wahbi Khazri, unique buteur de la rencontre, est impliqué dans les cinq derniers buts de la Tunisie à la Coupe du Monde (3 buts, 2 passes décisives).

Les réactions (TF1)

Didier Deschamps : "Le but refusé ? Position de hors-jeu peut-être, je ne sais pas. Les interprétations... ça a mis du temps. Ça a calmé notre joie d'être revenu car on le méritait. On a fait une fin de match bien meilleure. On a eu des difficultés, forcément de par les choix que j'ai fait aussi. On ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps par rapport aux choix d'aujourd'hui, ça devra nous servir dans quatre jours."

Antoine Griezmann : "Sur le centre, je crois que je suis hors-jeu. Après l'arbitre siffle, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que je n'avais pas l'intention de jouer le ballon sur le centre. Après le défenseur rate son geste donc c'est pour ça que je l'ai reprise, mais c'est comme ça. C'est compliqué de jouer ces matches-là quand tu es qualifié, il y a beaucoup de changements."

Randal Kolo Muani : "Il fallait qu'on finisse cette première partie en beauté, malheureusement on ne l'a pas fait mais il faut passer à autre chose. Cela va être un autre niveau, il faut qu'on se prépare pour être à la hauteur. Difficile d'avoir le sourire ? Je suis un compétiteur, j'aurais aimé qu'on gagne. On a essayé de faire de notre mieux, la prochaine fois sera la bonne."