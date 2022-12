Coupe du monde 2022 - Cristiano Ronaldo prend la parole : "Le rêve s'est terminé"

COUPE DU MONDE 2022 - Eliminés de la Coupe du monde en quart de finale par le Maroc, Cristiano Ronaldo ne sera pas champion du monde. CR7 a pris la parole sur Instagram pour dire ses vérités.

Cristiano Ronaldo a pris la parole. Près de 24h00 après l'élimination du Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, CR7 a écrit un long message sur son compte Instagram pour revenir sur la fin de son rêve, celui de remporter la Coupe du monde.

Sorti en larmes de la pelouse du Al Thumama stadium, où le Portugal s'est incliné face au Maroc (1-0), samedi 10 décembre, Ronaldo n'a pas évoqué en profondeur les polémiques le concernant durant ce Mondial. Il en fait mention, oui, mais en restant évasif. Le règlement de comptes est probablement remis à plus tard, tout comme son avenir en sélection.

La mise sur le banc qui n'est pas passée

Mis sur le banc face à la Suisse et au Maroc par Fernando Santos, lors de la phase à élimination directe, le joueur de Madère avait fait l'objet de nombreuses rumeurs, dont une de départ en pleine compétition. Depuis ses propos, indirects, envers son sélectionneur lors de sa sortie du terrain face à la Corée du Sud, CR7 avait visiblement cassé quelque chose avec le technicien dont il était très proche.

Fernando Santos veut qu'on laisse Cristiano Ronaldo tranquille

Si Santos avait démenti les rumeurs de départ à la veille du quart de finale, les polémiques n'ont pas désenflé après la défaite face au Maroc. Santos avait tenté tant bien que mal de réfuter qu'il avait puni Ronaldo pour sa sortie verbale, mais sans convaincre réellement. Des "choix tactiques", avait-il expliqué.

Face à la Suisse et au Maroc, Gonçalo Ramos avait pris la place de l'ancien du Real Madrid. D'abord avec succès, avec un incroyable triplé, puis sans briller face aux Marocains. Entré en jeu à la 51e minutes de la rencontre, Ronaldo n'a pas pesé sur ce match, à l'image de toute son équipe, trop maladroite ou mise en échec par Yassine Bounou, le portier marocain.

Les critiques de la compagne de Ronaldo envers Santos

Pour le clan Ronaldo, la mise sur le banc face au Maroc avait marqué un point de non-retour. La compagne de CR7, Georgina Rodriguez, ne s'était pas privée de critiquer publiquement Fernando Santos juste après la sortie par la petite porte des Portugais. Incroyable, mais vrai.

"Aujourd'hui, ton ami et entraîneur s'est trompé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d'admiration et de respect. Le même qui, lorsque tu es entré en jeu, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard", a-t-elle écrit sur Instagram.

Le message de CR7

"Gagner une Coupe du monde pour le Portugal a été le plus et le plus ambitieux rêve de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné beaucoup de trophées de dimension internationale, y compris avec le Portugal. Mais mettre le nom de notre pays tout en haut du monde a été mon plus grand rêve."

Pepe et le Portugal en colère : "Qu'ils donnent la Coupe du monde à l'Argentine"

"J'ai lutté pour celui-ci. J'ai lutté dur. Lors de mes cinq Coupe du monde jouées en 16 ans, et toujours à côté de grands joueurs, et appuyé par de grands joueurs, je me suis dévoué à ce rêve. J'ai tout donné sur le terrain. Je n'ai jamais renoncé au combat ou jamais renoncé à ce rêve."

"Malheureusement, le rêve s'est terminé hier. Cela ne vaut pas la peine de réagir à chaud. Je veux juste dire que beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses ont été écrites, il y a eu beaucoup de spéculations, mais mon dévouement au Portugal n'a jamais changé, à aucun moment. J'ai toujours lutté pour cet objectif commun et jamais je ne tournerai le dos à mes coéquipiers ou à mon pays."