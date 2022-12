Coupe du monde 2022 - Deschamps félicite les Bleus : "Il y a eu beaucoup de cœur"

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé par Saber Desfarges sur TF1, Didier Deschamps est revenu sur la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab).

Didier Deschamps, sentiments partagés. Très déçu d'avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2022 aux tirs au but, le sélectionneur des Bleus a livré sa première réaction à TF1 et Saber Desfarges. Déçu, oui, mais fier de ses hommes qui ont réussi à se relancer à dix minutes de la fin du match, avant de perdre aux tirs au but.

Deschamps évoque son avenir à la tête des Bleus

Deschamps : "C'est dur sur le moment, la déception est énorme"

"On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure. Après avec beaucoup de courage et de qualité, on les a poussés dans les derniers retranchements. Après ça se joue à quoi, une occasion à la 120e minute, une frappe sur le pied. On n'a pas tout bien fait mais il y a eu beaucoup de cœur, d'énergie. On revient de nulle part."

"Quand on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer. J'ai fait des changements tôt parce que je n'ai pas aimé ce que je voyais. C'est dur sur le moment, la déception est énorme. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles. Mais ce ne sont pas des excuses. Cela a été un bonheur de partager ça avec les joueurs et le staff."