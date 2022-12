Coupe du monde 2022 - Deschamps sur le 8e : "Une nouvelle compétition débute"

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé dans le Mag, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est revenu sur la défaite face à la Tunisie (1-0). Le patron des Bleus est tourné vers le 8e.

Didier Deschamps a pris la parole pour Le Mag après la défaite de l'équipe de France face à la Tunisie (1-0). Pas affecté par cette défaite, le sélectionneur a fait le bilan auprès de Denis Brogniart et nos consultants Adil Rami, Rio Mavuba et Nadia Benmokhtar.

Les Bleus affronteront la Pologne en 8e de finale

Sur la défaite face à la Tunisie

"Ce n'est jamais une bonne chose de perdre un match. On a eu beaucoup de mal. On était un peu mous, il y a eu du déchet technique. On n'a pas négligé ce match. On avait gagné les deux premiers matches à 24, on a perdu celui-là à 24 ."

Battus par la Tunisie, les Bleus ne font pas carton plein

Sur la suite de la compétition

"Une nouvelle compétition va débuter dimanche à 18h00 (16h00 en France, ndlr). J'aurai besoin de tout le monde."

Sur l'absence de Pavard

"Je ne le trouve pas dans de bonnes dispositions. Il n'est pas heureux de cette situation. J'ai des échanges avec lui. Je ne vais pas le culpabiliser ou quoi que ce soit, mais il sait pourquoi."