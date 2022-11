Coupe du monde 2022 : D’où vient la célébration de Mbappé contre l’Australie ?

COUPE DU MONDE 2022 – Auteur du troisième but de l’équipe de France contre l’Australie mardi soir (4-1), Kylian Mbappé a célébré cette réalisation de manière particulière. Explications.

Bien que privée de Karim Benzema, forfait, l’équipe de France s’est montrée inspirée offensivement pour renverser l’Australie mardi soir (4-1), lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Si Adrien Rabiot, buteur et passeur, et Olivier Giroud, auteur d’un doublé pour revenir à hauteur de Thierry Henry, se sont illustrés, ce fut aussi le cas de Kylian Mbappé.

Passeur décisif pour Giroud sur le dernier but des Bleus, l’attaquant du Paris Saint-Germain a également inscrit à la 68e minute de jeu le troisième but français de la tête, sur un centre d’Ousmane Dembélé. Et l’ancien Monégasque a célébré cette réalisation d’une manière inédite… ou presque.

D’où vient la célébration de Mbappé contre l'Australie ?

Genou au sol, main droite dans le dos, tête baissée, pouce collé au nez et auriculaire en l’air, Mbappé exprimé sa joie de manière particulière. Mais l’attaquant tricolore avait déjà exulté de la sorte, lors d’un but inscrit contre Lorient, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1 2021-2022. Achraf Hakimi l’avait alors accompagné en l’imitant.

Voilà qui ressemble donc fort à un clin d’œil pour son coéquipier marocain, qui était titulaire avec le Maroc, accrocheur face à la Croatie mercredi matin (0-0). A moins que ce ne soit un hommage à la célèbre sculpture du Penseur de Rodin ? Cela paraît moins probable. Si Hakimi venait à marquer avec le Maroc, sa célébration serait en tout cas scrutée.