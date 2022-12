Coupe du monde 2022, France - Aurélien Tchouameni : "Le groupe vit bien"

COUPE DU MONDE 2022 - Passé sur le plateau de Téléfoot, dimanche, Aurélien Tchouameni s'est projeté sur la demi-finale face au Maroc. Il croit plus que jamais à la force du groupe des Bleus.

Aurélien Tchouameni est confiant pour la suite de la Coupe du monde des Bleus. Passé sur le plateau de Téléfoot, dimanche, le milieu de terrain a abordé la demi-finale à venir face au Maroc (mercredi, 19h50 sur TF1) et la force du groupe des Bleus.

Les Bleus en mode "Cholo Simeone"

Le joueur du Real Madrid est aussi revenu sur l'état d'esprit des Français pendant cette Coupe du monde. En mode "partido a partido", comme on le dit si bien en Espagne ou Amérique du Sud, donc. Un petit hommage à Diego Simeone, qui sait ?

Tchouameni sur Mbappé : "Il a respecté le jeu"

"Depuis le début de la compétition on prend match après match, donc ça nous réussit. Il faut continuer sur cette mentalité-là", a révélé celui qui avait ouvert le score contre l'Angleterre.

Sur le groupe des Bleus

"On a un groupe qui est super fort. Entre jeunes et moins jeunes, on a réussi à créer cette alchimie depuis le début de la compétition et on a réussi à retranscrire ça sur le terrain, donc ça veut dire que le groupe vit bien."

Sur la demie face au Maroc

"Il va falloir tout donner et mettre toutes nos forces possibles pour pouvoir faire sauter ce verrou en quelque sorte. Ils ont seulement encaissé un but et c'était un CSC. On sait que ça va être un match compliqué, mais on va se préparer."