France - Australie (4-1) : Les Bleus déroulent grâce à Mbappé et Giroud

COUPE DU MONDE 2022 - L'équipe de France a très bien démarré son Mondial avec un large succès contre l'Australie (4-1), mardi au stade Al-Janoub à Al-Wakrah. Rabiot, Giroud et Mbappé ont marqué.

FIN DU MATCH ! La France s'impose largement contre l'Australie et démarre idéalement son Mondial (4-1).

90e+7 : Lloris capte un dernier centre venu du côté gauche. C'est fini.

90e+5 : Carton jaune pour Aaron Mooy qui a découpé Théo Hernandez.

90e+2 : La tête de Théo ! Trouvé dans la surface, le latéral gauche trouve les gants de Ryan.

90e : 7 minutes de temps additionnel minimum dans cette seconde période.

90e : RYAN ! Superbe détente du portier australien sur une tête de Konaté !

88e : Changements pour les Bleus : Jules Koundé et Marcus Thuram entrent en jeu, Benjamin Pavard et Olivier Giroud sortent

84e : La statistique donnée par Opta en rendra nostalgique plus d'un : c'est la première fois depuis la finale 1998 que les Bleus marquent deux fois de la tête dans un match de Coupe du monde.

80e : Carton jaune pour Jackson Irvine pour une faute sur Upamecano.

78e : Après le but de Giroud, voilà les Bleus définitivement à l'abri dans cette rencontre. Un soulagement après le but australien en début de rencontre.

76e : Coman et Fofana entrent en jeu à la place de Dembélé et Tchouameni.

74e : Trois buts de la tête pour les Bleus dans cette rencontre.

71e : BUT DE GIROUD ! Servi par Kylian Mbappé dans la surface, Olivier Giroud marque le 4e but des Bleus. Le voilà co-meilleur de l'histoire de l'équipe de France avec Thierry Henry !

France - Australie : 4 - 1

68e : BUT DE MBAPPE ! Trouvé dans la surface par Dembélé, le buteur du PSG ajuste un coup de tête qui vient toucher la base du poteau droit de Ryan et entre dans le but !

France - Australie : 3 - 1

67e : Griezmann proche de marquer ! Belle reprise lointaine, depuis l'entrée de la surface, du joueur de l'Atlético mais c'est sorti sur la ligne par un Australien.

66e : Information de notre envoyé spécial auprès des Bleus, Saber Desfarges, Lucas Hernandez est parti passer des examens

65e : Encore un mauvais coup sur Aurélien Tchouameni. Cette fois, c'est Jackson Irvine. Le joueur du Real a pris un coup sur la cheville droite. Il se relève.

64e : Trouvé dans la surface, côté gauche, Mbappé voit son tir être contré par un Australien.

63e : Très bonne passe d'Upamecano vers Théo à gauche. Le Milanais trouve Mbappé en retrait dans la surface, mais le buteur du PSG est contré, puis Griezmann obtient un corner qui ne donne rien.

61e : Très bon relais Giroud-Mbappé dans la surface ! Le buteur du PSG est repris de justesse avant de frapper ! Corner mais qui ne donne rien pour les Bleus.

60e : Encore un bon travail de Rabiot dans les 20 mètres adverses. Le Turinois est l'homme du match.

60e : La longue séquence de possession se termine par une ouverture ratée de Konaté sur le côté droit. Le défenseur de Liverpool se plaint.

59e : Les Bleus font tourner le ballon. En mode contrôle du match.

55e : Vilain tacle de Mitchell Duke sur Ousmane Dembélé. Carton jaune pour l'attaquant australien. Logique.

54e : Coup franc botté par Mbappé depuis le côté gauche mais c'est mal frappé et le ballon sort en sortie de but.

51e : Attention à la séquence australienne ! Rabiot dégage le danger, avant de glisser, mais sans conséquences pour les Bleus.

50e : Le ciseau de Giroud ! Servi par Théo Hernandez dans la surface, le buteur des Bleus tente un geste acrobatique qui frôle la cage de Mathew Ryan ! Quel geste !

50e : La frappe lointaine ! Elle est contrée...

49e : Tentative de une-deux entre Giroud et Pavard mais ça ne donne rien sur le côté droit.

48e : Corner australien botté depuis le côté droit. C'est repoussé de la tête par Griezmann.

46e : C'est reparti pour ce France - Australie ! Les Bleus mènent 2-1 grâce à des buteurs d'Adrien Rabiot et Olivier Giroud.

Première période

45e+6 : C'est la pause ! L'équipe de France mène 2-1 grâce à des buts de Rabiot et Giroud, qui ont répondu à l'ouverture du score de Goodwin. Lucas Hernandez est sorti blessé très tôt, sur l'action de l'ouverture du score australienne.

45e+2 : Oh et la sanction est proche derrière, avec une tête d'Irvine qui vient heurter l'extérieur du poteau de Lloris !

45e : OH MBAPPE !! Griezmann est lancé dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu et centre de l'extérieur du gauche pour l'attaquant parisien. Ce dernier se jette à bout portant pour reprendre de volée mais manque le cadre ! Un raté inhabituel pour lui...

42e : Bon travail de Dembélé, qui trouve Mbappé dans la surface. Dans un petit espace, l'attaquant parisien sert Griezmann, dont la frappe du gauche en une touche termine nettement à côté.

40e : Joli décalage effectué par Griezmann à gauche. Mbappé prend de la vitesse et centre pour Dembélé, qui se jette pour reprendre sans pouvoir cadrer.

37e : Enorme accélération de Dembélé à droite. Son centre est repris en une touche par Mbappé, contré. Le ballon revient jusqu'à Giroud, dont la frappe du droit s'envole.

32e : BUUUUUT DES BLEUS ! 2-1. Rabiot s'arrache pour récupérer un ballon à gauche et profite d'un relais de Mbappé pour rentrer dans la surface, fixer le portier adverse et servir Giroud en retrait, qui n'a plus qu'à finir du droit devant le but ouvert !

30e : Ouh c'est chaud, avec un centre de Griezmann du droit, qui trouve la tête de Giroud. Hors-jeu au départ de l'action, l'attaquant du Milan manque le cadre.

27e : BUT DES BLEUS !! 1-1. Après un corner de Griezmann repoussé dans un premier temps, le ballon revient sur Théo Hernandez, dont le centre absolument parfait trouve la tête de Rabiot, qui égalise !

24e : Transversale mal ajustée de Pavard, qui visait Rabiot. Match difficile pour le défenseur du Bayern jusqu'ici, lui qui a totalement lâché le marquage sur l'ouverture du score.

22e : Oh attention, Théo Hernandez perd un ballon très dangereux qui profite à Duke, dont la frappe lointaine passe de peu à côté.

21e : L'Australie est très bien en place, sans surprise. Il va falloir beaucoup plus de la part des Bleus pour faire craquer ce bloc.

18e : Grosse accélération de Théo Hernandez après une déviation de Mbappé. Mais cela manque de présence dans la surface pour reprendre son centre.

15e : Excellent ballon de Tchouaméni pour Mbappé, qui fait la différence et centre fort. C'est dégagé.

13e : Théo Hernandez fait son entrée en jeu à la place de son frère.

11e : Double peine pour les Bleus : Lucas Hernandez sort à l'aide de deux soigneurs, puisqu'il s'est blessé tout seul au genou droit sur ce coup... Son frère Théo va le remplacer.

9e : BUT DE L'AUSTRALIE ! Leckie prend le meilleur sur Hernandez, qui perd l'équilibre tout seul à gauche. L'ailier australien centre au second poteau où Goodwin jaillit pour terminer de près !

7e : Bon jaillissement de Rabiot alors que la bataille fait rage au milieu de terrain. L'Australie conserve bien le ballon pour le moment.

5e : Mbappé fait la différence en solo en partant du côté gauche, mais il est de nouveau contré dans la surface.

4e : Premier tacle glissé de Griezmann, qui va visiblement beaucoup travailler défensivement.

2e : Le premier corner tricolore est bien frappé mais dégagé par la défense australienne, qui obtient ensuite un coup franc.

1e : Première grosse accélération de Dembélé à droite. Son centre arrive jusqu'à Mbappé, qui centre à son tour. C'est repoussé.

C'est parti à Al-Wakrah ! Les Bleus donnent le coup d'envoi.

La compo de l'Australie, en 4-3-3

Ryan – Atkinson, Rowles, Souttar, Behich – McGree, Mooy, Irvine – Leckie, Duke, Goodwin.

La compo des Bleus : Varane remplaçant, Mbappé et Dembélé titulaires

Privés de Pogba, Kanté et Benzema, forfaits pour le Mondial, et alors que Varane débutera sur le banc, les Bleus évolueront dans 4-2-3-1 qui pourrait se muer en 4-3-3. Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté seront titulaires en défense centrale. Devant, Griezmann sera aligné en soutien du trio Dembélé - Giroud - Mbappé.

La compo : Lloris (cap) - Pavard, Konaté, Upamecano, L.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

France - Australie à 20h au stade Al-Janoub

L'équipe de France entame la défense de son titre de champion du monde, acquis en Russie en 2018, ce mardi 22 novembre 2022 face à l'Australie. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20 h 00 au stade Al-Janoub, situé à Al-Wakrah, près de Doha.

Privés de Karim Benzema, blessé à la cuisse et forfait, les Bleus de Didier Deschamps vont quand même pouvoir compter sur une attaque exceptionnelle. Kylian Mbappé en sera le fer de lance. L'objectif est de décrocher une troisième étoile.

