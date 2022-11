Où se situe Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde ?

COUPE DU MONDE 2022 - Auteur d'un doublé lors de France - Danemark (2-1), Kylian Mbappé a été l'artisan principal de la qualification des Bleus en 8es de finale. Il est en mission.

Cela ne pouvait être que lui. Dominateurs contrariés face au Danemark, les joueurs de l'équipe de France ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé pour s'imposer sur le fil (2-1) et décrocher leur billet pour les 8es de finale.

Mbappé voit doublé, les Bleus qualifiés

Buteur deux fois en seconde période (61e, 86e), Mbappé a libéré par deux fois ses coéquipiers. Principalement lors du second but qu'il a marqué avec le haut de sa cuisse. Un but peu orthodoxe, mais la superbe passe d'Antoine Griezmann méritait un but, quelque soit la manière.

Mbappé tout proche de Maradona, Messi et CR7

Au niveau des chiffres, voilà Kylian Mbappé avec ses 30es et 31es buts en équipe de France. Petit à petit, il se rapproche de ses coéquipiers Karim Benzema (37 buts), Antoine Griezmann (42 buts) et Olivier Giroud (51 buts).

Dans cette Coupe du monde, le voilà déjà co-meilleur buteur en compagnie d'Enner Valencia (Equateur, 3 buts). Forcément, le titre de meilleur buteur de la compétition est dans un coin de sa tête.

Voilà surtout Kylian Mbappé juste derrière les légendes actuelles que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Avec son doublé, il n'est qu'à une unité de l'Argentin et ses 8 buts en 4 Coupe du monde ainsi que de CR7 (8 buts en 5 Mondiaux), buteur lors de cette Coupe du monde contre le Ghana.

Le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Miroslav Klose (Allemagne) - 16 buts Ronaldo Nazario (Brésil) - 15 buts Gerd Müller (Allemagne) - 14 buts Just Fontaine (France) - 13 buts Pelé (Brésil) - 12 buts