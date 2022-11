Coupe du monde 2022 - France : Didier Deschamps va faire tourner contre la Tunisie

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé dans Téléfoot, dimanche, sur la possibilité de faire tourner contre la Tunisie mercredi prochain, Didier Deschamps a confirmé qu'il passerait à l'action.

Didier Deschamps va faire tourner face à la Tunisie. Invité de Téléfoot, dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il ferait une rotation pour la dernière rencontre de la phase de groupes, prévue mercredi prochain à 16h00 sur TF1 (rendez-vous à 15h50). Mais sans en dire plus sur le nombre.

En 2014, Deschamps avait effectué 7 changements face à l'Equateur. En 2018, c'était un de moins, avec 6 rotations.

Deschamps sur la rotation face à la Tunisie

"Oui, il y aura évidemment des changements de par la sécurité que nous avons en étant déjà qualifiés et par rapport à notre goal-average de fortes probabilités de rester premiers."

"Ce n'était pas le cas en 2018 où on avait quand même besoin d'un point pour assurer notre qualification."

Deschamps sur ses choix et le parallèle avec 2018

"Après la situation n'est pas la même aussi, il me faudrait de temps pour tout expliquer. On a que 4 jours (jusqu'au match contre la Tunisie, ndlr) et ceux qui ne seront pas de ce match n'auront pas 10 jours, ils auront que 8 jours (par rapport à 2018 en terme de journées sans match disputés, ndlr)."

"Les joueurs qui restent sans jouer pendant 10 jours, c'est difficile de remettre la machine en route un petit peu."