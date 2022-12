Coupe du monde 2022 - France - Maroc : Didier Deschamps fait l'éloge des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 - Passé en conférence de presse à la veille de la demi-finale France - Maroc (19h50, sur TF1), Didier Deschamps a encore vanté les qualités de ses joueurs.

Didier Deschamps aime son groupe. Passé en conférence de presse à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc (19h50 sur TF1), le sélectionneur des Bleus a encore vanté les qualités de ses joueurs.

Il n'y a rien de nouveau. Le technicien avait mis en avant son groupe lors de son passage dans Téléfoot, dimanche, au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Angleterre (1-2). Retrouvez ses déclarations ici bas.

Sur l'apport des cadres et son groupe

"Mon équipe ne me surprend pas. L'unique vérité vient du rectangle vert. Certains joueurs n'avaient pas forcément l'expérience, c'est leur première compétition, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à la compétition et sur le plan émotionnel."

"Mais il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, donc une dynamique très positive s'est installée. Je peux vous assurer qu'au quotidien c'est un plaisir et un bonheur d'être avec ce groupe (...)"

Sur le parcours et comment gagner un Mondial

"Pour le moment nous ne sommes qu'en demie, même si c'est déjà un beau parcours. Il n'y a pas de secrets pour la réussite, il faut un amalgame de plein de choses."

"La première, c'est la qualité des joueurs, mais cela ne suffit pas, il faut d'autres ingrédients, la force collective, l'état d'esprit, des matches qu'on fait basculer lorsqu'on est sur un fil. Il n'y a pas de recette miracle."