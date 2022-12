Coupe du monde 2022 - France - Maroc : Ronaldo évoque Mbappé, Messi et voit les Bleus favoris

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé pendant une conférence de presse spéciale, tenue lundi à Doha, Ronaldo Nazario a indiqué qu'il voyait la France gagner le Mondial.

Ronaldo voit les Bleus comme les grands favoris du Mondial. Lors d'une conférence de presse tenue lundi dans un hôtel à Lusail dans le cadre de ses fonctions de consultant pour la FIFA - à l'image de nombreux anciens joueurs tous présents au Qatar - le double vainqueur de la Coupe du monde (1994, 2002) a annoncé qu'il avait fait de la France son favori pour remporter la compétition.

"Depuis le début, mon pronostic a toujours été le Brésil et la France en finale. Le Brésil n'est plus là. Mais la France, match après match, confirme son statut de favorite et je trouve qu'elle reste la grande favorite", a-t-il précisé, tout en saluant la force de caractère des Bleus qui n'ont jamais souffert de la pression de leur statut de tenants du titre.

Il a aussi été question du Maroc, demi-finaliste surprise du tournoi. "J'aimerais bien (que les Marocains gagnent) mais je ne pense pas qu'ils y parviendront. Je pense que la France a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque, au milieu...", a analysé le Brésilien.

Ronaldo a évidemment été impressionné par Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de la compétition. "Il sait comment se servir de ses qualités, comment aller plus vite que les autres. Et il s'en sert pour donner des passes décisives ou pour marquer. Il a le temps, les qualités, il a soif et il a le talent pour conquérir tout cela, c'est sûr."

"Messi ? Tout le monde mérite gagner le Mondial"

Malin, Ronaldo a évité l'erreur de communication et donc de dire qu'il souhaiter voir l'Argentine remporter la compétition. Mais il a évoqué le cas de Lionel Messi. S'il a joué avec les mots, il n'a pas caché son admiration pour le joueur du PSG.

"Je ne vais pas être hypocrite et dire que je serai heureux pour l'Argentine. Mais je vois le football comme un romantique. Et j'apprécierai n'importe quel champion. L'Argentine ne joue pas un grand football, mais elle fait preuve d'une envie incroyable, ils courent tous ensemble et sont agressifs", a d'abord souligné R9.

Avant d'évoquer le cas du capitaine de l'Argentine. "Et puis, ils ont Messi. Est-ce qu'il mérite de gagner un Mondial ? Tout le monde le mérite. Mais dans le foot personne ne fait de cadeau."