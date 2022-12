Coupe du monde 2022, France - Pologne (3-1) - Deschamps : "Une étape importante"

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé dans Le Mag après la victoire de l'équipe de France face à la Pologne (3-1), Didier Deschamps s'est montré satisfait de la qualification en quarts.

Didier Deschamps est un homme satisfait. Qualifié pour la troisième fois de sa carrière en quarts de finale de la Coupe du monde en tant que sélectionneur, après 2014 et 2018, le technicien des Bleus est passé par le studio du Mag pour répondre aux questions de Denis Brogniart et de nos consultants.

Sur la victoire face à la Pologne

"C'était plus abouti en seconde période qu'en première, même si on a eu le privilège de mener au score . On n'a pas fait les choses comme on devait les faire."

"On était plus proche de ce qu'on sait faire et très bien faire en terme d'équilibre, de dangerosité pour l'adversaire, de se créer des occasions et de marquer des buts."

"C'est une étape, mais elle est importante. Souvent, le 8e de finale c'est un match bascule. On entre dans la catégorie des quarts de finale, les exigences s'élèvent."

Sur Kylian Mbappé

"Cette Coupe du monde, c'est son rendez-vous et il répond présent."

Sur Olivier Giroud

"Olivier, je l'ai eu depuis le départ, il a eu des périodes compliquées, mais il n'a rien lâché."