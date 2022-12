Coupe du monde 2022 - France - Pologne EN DIRECT : les Bleus ouvrent le score !

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté le 8e de finale entre l'équipe de France et la Pologne (15h50 sur TF1). Buts, meilleurs moments : ne ratez rien des vidéos du match.

48e : Griezmann frappe ce coup franc excentré très fort devant le but. Varane est tout proche de dévier de la tête, Szczesny repousse devant sa ligne.

47e : Enorme faute de Bereszynski par derrière sur Dembélé. Carton jaune plus que logique.

46e : Le jeu reprend à Doha !

45e+2 : C'est la mi-temps ! Les Bleus mènent au score grâce à un but de Giroud inscrit juste avant la pause. La Pologne s'est procurée une énorme double-occasion, mais Lloris et Varane ont sauvé leur équipe.

44e : BUT DES BLEUS ! 1-0. Mbappé trouve une superbe passe croisée pour Giroud, qui profite du mauvais alignement de la défense adverse pour croiser une frappe du gauche peu académique, mais très efficace ! Les Bleus sont devant !

43e : Longue phase de possession des Tricolores, qui multiplient les centres.

41e : Les Bleus se donnent de l'air en remettant en place un bon pressing. Ils en avaient besoin.

38e : L'ENORME OCCASION POUR LA POLOGNE !! Après une relance ratée par Lloris, Zielinski est servi dans la surface et oblige le portier des Bleus à un superbe arrêt de la jambe. Le ballon revient dans les pieds polonais et Varane repousse une frappe bouillante devant sa ligne !

36e : Upamecano prend le meilleur de la tête sur le corner, mais il est contré par un défenseur.

35e : Superbe enchaînement de Mbappé, qui dépose Cash puis frappe fort du gauche. Szczesny repousse en corner !

34e : Koundé est pris de vitesse par Bereszynski, dont le centre est repoussé par Upamecano. L'action se poursuit et le centre-tir de Cash traverse la surface sans être coupé.

33e : Lewandowski frappe ce coup franc directement dans le bas du mur.

31e : Tchouaméni est averti après un duel gagné face à Frankowski. Le coup franc comme le carton sont sévères.

29e : OH L'OCCASION DES BLEUS ! Griezmann profite d'une grosse perte de balle polonaise pour fixer la défense adverse et lancer Dembélé, qui centre en première intention pour Giroud. L'attaquant du Milan se jette mais ne trouve pas le cadre devant le but ouvert !

27e : Enorme accélération de Mbappé après une récupération de Griezmann. Mais le Parisien est trop seul et perd le ballon. Petit temps faible des Bleus.

25e : La Pologne garde mieux le ballon depuis quelques minutes, et le récupère plus vite.

22e : Lourde frappe de Koundé, qui n'est pas attaqué aux 25 mètres. C'est tendu mais trop axial pour gêner Szczesny.

20e : Coup de chaud dans la défense polonaise avec une remise acrobatique de Griezmann qui est repoussée par Szczesny. Sur le contre, Varane remet un ballon aérien plein axe et Lewandowski envoie une lourde frappe du gauche qui termine de peu à côté.

19e : Upamecano se fait une petite frayeur sous pression mais se rattrape bien dans la foulée, en position de dernier défenseur.

17e : Oh Dembélé ! Le Barcelonais profite d'une récupération très haute de Tchouaméni pour percuter et frapper du gauche. C'est trop écrasé pour inquiéter Szczesny mais la position était excellente.

15e : Les Bleus sont très sérieux à la perte du ballon jusqu'ici. La Pologne ne fait rien de ses phases de possession.

13e : Tchouaméni tente sa chance de loin d'une frappe du droit. Szczesny se couche bien sur sa droite sur cette tentative spontanée !

11e : Le corner est joué à deux et le jeu renversé jusqu'à Mbappé. Son centre est capté par Szczesny.

11e : Mbappé dépose encore Cash et c'est un nouveau corner pour l'équipe de France.

10e : Szczesny repousse des poings ce nouveau corner de Griezmann. Mais les Bleus récupèrent très vite le ballon.

9e : Première accélération de Mbappé à gauche. Son centre est dégagé de la tête en corner.

8e : Les hommes de Deschamps font tranquillement tourner le ballon depuis derrière. Dembélé est souvent à l'origine des accélérations.

5e : Lloris et Upamecano se font peur en voulant relancer court. Les Tricolores s'en sortent, mais attention à ne rien offrir...

4e : C'est très bien frappé par Griezmann, cette fois-ci. Varane s'impose dans les airs mais ne cadre pas son coup de tête.

3e : Les Bleus mettent la pression après une percussion de Dembélé. Premier corner à droite.

2e : Griezmann frappe ce premier coup franc trop loin au second poteau. Six mètres pour la Pologne.

1e : Les Bleus gagnent les premiers duels et Griezmann obtient un coup franc bien placé côté droit.

1e : C'est parti pour ce 8e de finale !

Les joueurs entrent sur la pelouse ! Place aux hymnes.

Les compos de France - Pologne

Didier Deschamps a décidé d'aligner exactement le même onze que celui qui s'était imposé face au Danemark (2-1) lors de la 2e journée de la phase de groupes. Antoine Griezmann sera de nouveau utilisé dans un rôle hybride, derrière un trio Mbappé - Giroud - Dembélé.

France : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Szymanski, Krychowiak, Zielinski - Kaminski, Lewandowski (cap.), Frankowski.

L'avant-match

La France de Kylian Mbappé, couronnée en 2018, se frotte à la Pologne de Robert Lewandowski et à la pression d'un premier match couperet, dimanche (15h50 sur TF1) en huitième de finale du Mondial-2022, avec des voyants "au vert" mais une vigilance de niveau rouge.

Le beau message de Mbappé pour Pelé

Dans l'après-guerre, aucune sélection ne s'est maintenue sur le trône de la Coupe du monde depuis le Brésil de Pelé, en 1962. Les Français rêvent de marcher dans les traces du "Roi" et Mbappé, samedi, eu une pensée pour la légende brésilienne (82 ans), qui souffre d'un cancer du côlon et a été hospitalisé à Sao Paulo.

Mbappé en veut plus

La pression glisse jusqu'à présent sur les épaules du phénomène de 23 ans, déjà trois buts en trois matches, comme sur le reste de l'effectif français, pourtant fragilisé par une avalanche de forfait avant et pendant le tournoi.

"L'équipe a conscience de l'événement, de rentrer dans une nouvelle phase dans cette compétition. Si tu gagnes, tu te donnes le droit de rester, si tu perds, tu rentres à la maison", a résumé le capitaine Hugo Lloris, à la tête d'une sélection talentueuse, renouvelée et tendue vers la possibilité d'un doublé historique.

Les champions en titre ont dominé l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1) avec sang-froid, les titulaires ont quasiment tous soufflé contre la Tunisie (défaite 1-0) et ils arrivent avec les jambes légères face à des Polonais émoussés par trois matches accrochés.

