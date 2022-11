Coupe du monde 2022 : Gareth Bale répond à Timothy Weah (1-1)

Les Etats-Unis ont fait forte impression contre le Pays de Galles. Mais ils ont manqué de fraicheur physique au retour des vestiaires pour conserver leur avantage. Gareth Bale a égalisé sur pénalty.

Etats-Unis - Pays de Galles : 1-1

La sélection américaine peut s'en vouloir. Malgré une nette domination au cours de la première période, les Etats-Unis ont craqué en fin de match. Timothy Weah a ouvert le score suite à une belle action de Pulisic, et Gareth Bale a égalisé sur pénalty en toute fin de rencontre.

Le Résumé de la rencontre

Les Etats-Unis ont largement dominé la première période. Techniquement et physiquement, Timothy Weah, Christian Pulisic et Tyler Adams ont été étincelants lors des 45 premières minutes. En toute logique ils se sont procurés les meilleures occasions et ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Pulisic et Weah. En seconde période, les Gallois ont fait preuve de plus d'intensité. Longtemps ils ont buté sur la défense des Etats-Unis. Jusqu'à ce que Gareth Bale hérite d'un pénalty à 10 minutes de la fin. Le capitaine des Dragons égalisait grâce à une lourde frappe.

Les Statistiques de la rencontre

4

Les Américains ont écopé de quatre avertissements au cours de la rencontre. Seul le Qatar a eu autant de joueurs recevoir un carton jaune.

3

Après l'Equateur contre le Qatar et l'Iran face à l'Angleterre, c'est déjà le troisième pénalty de la Coupe du Monde.

23 533

Avant Gareth Bale, le dernier but du Pays de Galles en Coupe du monde remontait au 17 juin 1958. Soit une attente de 23 533 jours.