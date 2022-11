Coupe du Monde 2022 : Olivier Giroud, l’efficacité maximale en Bleus

COUPE DU MONDE 2022 – Auteur d’un doublé lors de France - Australie mardi soir (4-1), dans le cadre du Mondial 2022, Olivier Giroud a inscrit ses 50e et 51e buts avec les Bleus. Un match plein.

Olivier Giroud n’était même pas sûr d’être présent dans la liste de l’équipe de France au Mondial 2022 il y a de cela quelques mois. Alors imaginer qu’il égalerait au Qatar le record de buts de Thierry Henry en Bleus… Pourtant, c’est bien ce qui est arrivé mardi soir. Et ce dès l’entrée en lice des Tricolores face à l’Australie (4-1).

Face aux Socceroos, Giroud a vu double. D’abord en reprenant du droit un service d’Adrien Rabiot pour donner l’avantage aux Bleus (32e). Ensuite en clôturant le festival tricolore d’un but de la tête (71e). Son 13e de la sorte en sélection. Mais surtout le 51e avec l’équipe de France, donc. Le voilà désormais co-meilleur buteur de l’histoire de son pays.

19 ballons touchés pour Giroud

L’ex-attaquant d’Arsenal et Chelsea a livré une prestation clinique mardi soir. Cinq tirs, deux cadrés, deux buts : on peut faire encore mieux en termes d’efficacité, certes. Mais il y a peu de marge. Surtout que le joueur de l’AC Milan a tenté des gestes difficiles, comme un ciseau retourné passé de peu à côté. Impérial devant le but, Giroud l’a aussi été dans les airs, avec trois duels de la tête remportés, dont un sur son deuxième but.

Mais ce qui impressionne le plus est son nombre de ballons touchés : 19 au total, soit moins que tous ses coéquipiers titulaires, y compris Hugo Lloris. Entré en jeu à un quart d’heure du terme, Kingsley Coman en a touché autant. Giroud a donc transformé beaucoup de ce qu’il a touché en or, y compris dans le jeu de passe, à l’image de sa remise pour Kylian Mbappé qui aurait pu aboutir à un but. Pourvu que cela dure…