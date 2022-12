Coupe du monde 2022 – Giroud : "Mbappé ? Le meilleur attaquant avec lequel j’ai joué"

COUPE DU MONDE 2022 – Olivier Giroud s’est présenté en conférence de presse à quatre jours de France – Angleterre en quarts de finale. Voici les propos à retenir du recordman de buts en Bleus.

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en ouvrant le score face à la Pologne (3-1), en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. L’attaquant des Bleus était présent devant les journalistes mardi, à quatre jours du quart de finale contre l’Angleterre de Harry Kane. Voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Sur Didier Deschamps

"Je le vois beaucoup échanger avec les joueurs. C’était peut-être un peu moins le cas avec moi à l’Euro, en tout cas il parle beaucoup aux joueurs tous les jours, encore plus quand on se rapproche du match. Il est dans cet échange, cette communication pour essayer d’améliorer les choses. Mais il n’a pas changé pour moi, il a toujours cette volonté de compétiteur de gagner."

Sur son record

"Ce record me rappelle forcément toutes les années passées en équipe de France, avec beau de très bons souvenirs, des hauts, des très hauts, des moments un peu plus bas. Je pense que le plus important est de donner le bon exemple, aussi pour les jeunes qui veulent réussir, progresser, croire en leurs rêves. J’ai un parcours qui fait que je suis arrivé en équipe de France à 25 ans, je n’ai pas connu le très haut niveau à 20 ans.

Si ça peut être un exemple pour ceux qui ont un parcours atypique comme le mien, c’est une grande fierté. Je suis très fier d’en être arrivé là et je ne veux pas m’arrêter là, je sais que l’équipe aura encore besoin de moi, il faudra que je sois encore décisif. Mais ce 52e but me soulage énormément, on le voit sur mon vidage au moment où je marque."

Sur sa relation avec Kylian Mbappé

"La célébration avec Mbappé contre la Pologne ? Il n’y avait rien de calculé, je vous rassure. Cela fait une très jolie photo, j’ai beaucoup rigolé d’ailleurs sur les montages. C’est simplement naturel, de la spontanéité. Ma relation avec Mbappé est très bonne, pour moi elle l’a toujours été. Cela se voit aujord’hui sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tout les deux. C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué. Il a été crucial pour nous depuis le début de la compétition. Il est le meilleur attaquant avec lequel j’ai joué."

Sur Harry Kane

"On a déjà parlé de lui avec Hugo Lloris. C’est un joueur qui a un profil qui peut être comparé au mien. Il est grand, puissant, avec un très bon jeu de tête et capable de jouer dos au but en point de fixation. Mais je pense que sur ces derniers mois et ces dernières années, il aime descendre plus bas pour participer au jeu. Je ne sais pas si c’est une volonté de son coach ou personnelle, mais il fait beaucoup de passes décisives. Il est clinique dans la surface mais il sait aussi mettre en valeur ses partenaires. Il y a des similitudes, mais on a quand même sept ans de différence."

Sur l’Angleterre

"Ils ont fait un bon tournoi jusqu’ici, j’espère qu’ils auront un match difficile samedi (sourire). On en parlait avec Hugo Lloris, et on se disait qu’on ne voulait pas perdre contre eux. On a hâte de ce match, ils ont beaucoup de très bons joueurs, une super génération, comme nous. Ils ont la qualité et la quantité, différentes options. Je pense que ce sera un match intéressant à regarder."

Le match dans le match avec le défenseurs anglais

"Je vois cela très rude, physique, intense. Ce sont des joueurs contre qui j’ai joué beaucoup de matches. Parfois je suis sorti vainqueur, parfois perdant. On se connaît bien, ça se jouera sur des détails. Mais ce n’est pas que moi contre eux, c’est un bloc, une équipe de France qui devra être solidaire et faire preuve d’une attention de tous les instants. Je suis très impatient en tout cas d’évoluer contre eux."