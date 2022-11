Coupe du monde 2022 - Giroud veut éviter Messi et un France-Argentine en 8e de finale

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé dans Téléfoot sur la possibilité de retrouver l'Argentine en 8e de finale, Olivier Giroud a été clair : il préfère éviter l'Albiceleste.

Qui sera l'adversaire des Bleus en huitièmes de finale du Mondial ? C'est la question que tout le monde se pose après la qualification de la bande à Didier Deschamps pour la phase à élimination directe après sa victoire contre le Danemark (2-1).

La nuit du "10" : l'Argentine remercie Lionel Messi

A l'heure actuelle, il s'agit de l'Argentine. Revenue à la 2e place de la poule C, l'Albiceleste pourrait retrouver l'équipe de France pour un "revival" de l'historique 8e de finale de 2018. Mais il reste encore une journée à disputer dans cette très indécise poule C.

Deschamps prudent

Interrogé dans Téléfoot, dimanche, sur la possibilité de retrouvailles avec Leo Messi et ses coéquipiers, Olivier Giroud a été clair : il ne préfère pas. "On a tendance à dire que pour aller au bout il faudra tous les battre... mais si on pouvait éviter l'Argentine en 8e de finale, ça serait mieux", a-t-il reconnu.

Olivier Giroud heureux du records de buts

De son côté, Didier Deschamps n'a pas souhaité s'aventurer plus loin, rappelant qu'il restait encore un match décisif pour les hommes de Lionel Scaloni face à la Pologne de Robert Lewandowski. "Si l'Argentine gagne son dernier match, elle sera première de son groupe", a rappelé le technicien.