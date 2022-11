Coupe du monde 2022 - Hervé Renard évoque son discours lors d'Argentine - Arabie Saoudite

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé en conférence de presse sur son discours à la mi-temps d'Argentine - Arabie Saoudite, Hervé Renard a estimé qu'il s'agissait d'un coup de chance.

Hervé Renard, éternel magicien. Mais redoutable manager. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et 2015 avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, puis proche de qualifier le Maroc pour les 8es de finale lors du Mondial 2018, le technicien français a une nouvelle fois montré ses qualités pour diriger avec succès une sélection nationale.

C'est avec ces critères que la Fédération saoudienne de football l'avait recruté en 2019 pour diriger la sélection des Faucons Verts. Qualifié pour le Mondial avec autorité, l'ancien entraîneur de Sochaux et Nice a ensuite créé la plus grosse sensation de cette Coupe du monde en renversant l'Argentine de Lionel Messi lors de la 1ère journée de la phase de groupes (1-2).

"Sortez votre téléphone pour prendre une photo avec Messi !"

Renard a fait du dialogue avec ses joueurs sa force. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par la Fédération saoudienne a montré le discours qu'il avait tenu à ses hommes à la mi-temps du match. Alors qu'ils étaient menés 1-0, et que les drapeaux des arbitres assistants avaient évité une débâcle, Renard a collé une soufflante à ses hommes.

"Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est notre pressing ?", a lancé le sélectionneur avec un ton peu amical. Puis, il a été question de Lionel Messi. "Sortez votre téléphone pour prendre une photo avec lui, si vous voulez !". Avant une nouvelle couche de reproches. "Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous ne ressentez rien ?".

"C'est un coup de chance"

Renard bouscule, puis cajole. "Regarde le gars qui est assis à côté de toi. Tu lui fais confiance ? Il va tout donner pour toi. Donne tout pour lui. (...) Vous ne le sentez pas qu'on peut revenir dans ce match ? Allez les gars, allez, c'est une coupe du monde ! Donnez tout, soyez prêts, soyez concentrés."

La méthode a marché contre l'Albiceleste. Mais le technicien sait que c'est du 50-50. Le management ne consistant pas à seulement crier sur des joueurs. "Vous savez, ça fait maintenant plus de vingt ans que je suis entraîneur. Et parfois, ce type de discours n'a pas fonctionné. Parfois, ça fonctionne, parfois, non. J'ai été chanceux sur ce coup", a-t-il reconnu en conférence de presse.

Mais Renard a insisté sur un point : quand les choses ne vont pas, il joue la transparence. C'est ce qu'il a fait lors de ce match historique. C'est ça aussi sa méthode.