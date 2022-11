Coupe du monde 2022 : Hervé Renard savoure l'exploit contre l'Argentine

COUPE DU MONDE 2022 – L’Arabie saoudite a créé la surprise en s’imposant contre l’Argentine (1-2) pour son entrée en lice dans le Mondial 2022. Après la rencontre, Hervé Renard était sur son nuage.

Ce devait être une formalité pour l’Argentine. Mais à l’arrivée, l’Arabie saoudite a créé la première grosse surprise de ce Mondial 2022 en s’imposant contre Lionel Messi et ses coéquipiers (1-2) mardi, dans le groupe C. Le plus grand exploit de l’histoire des Faucons. A l’issue de la rencontre, Hervé Renard, sélectionneur en poste depuis 2019, était sur son nuage.

"Je me sens léger, a réagi l'ancien sélectionneur du Maroc en conférence de presse. Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais. Aujourd'hui (mardi), les astres se sont alignés pour nous. Il ne faut pas oublier que l'Argentine reste une équipe fantastique, ils étaient invaincus depuis 36 matches. Ils sont les champions d'Amérique du Sud, avec de beaux joueurs... Mais c'est le football, c'est comme ça. Parfois, il y a de la folie".

Hervé Renard : "Parfois, l'adversaire est dépassé par notre motivation"

"Tout peut se passer dans le football, a-t-il poursuivi. Parfois, l'adversaire est dépassé par notre motivation. Lionel Messi, contre l'Arabie saoudite, il va se dire qu'il doit bien commencer le match... Mais sa motivation ne sera pas la même que s'il jouait contre le Brésil. C'est normal."

Lionel Messi, justement, avait commencé fort en se créant d'entrée une grosse occasion, puis en ouvrant rapidement le score sur penalty. Mais le Parisien a ensuite été bien muselé et manqué de précisions sur certaines situations. Et l'Arabie saoudite en a profité...