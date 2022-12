Coupe du monde 2022 : Kingsley Coman "On est déjà remobilisé"

Présent en conférence de presse suite à la défaite de mercredi contre la Tunisie, Kingsley Coman est revenu sur l'ambiance au sein des Bleus et le huitième de finale à venir.

Titulaire pour la première fois lors la compétition, Kingsley Coman s'est démené sur le terrain mais ses efforts n'ont pas suffi pour empêcher la défaite des Champions du monde en titre. L'attaquant du Bayern Munich est revenu sur la prestation des Bleus face à la Tunisie.

Le classement des groupes et le tableau des huitièmes

Comment sont départagées les équipes en cas d'égalité

"On est déjà remobilisé"

Ce n'est pas notre meilleur match, c'est sûr. Mais le principal est d'être premier du groupe et d'avoir la tête sur le prochain. On est déjà remobilisé. L'objectif, qui était d'être premier, a été atteint. Cela n'impacte pas notre humeur au quotidien.

Au sujet de son temps de jeu en Bleu pendant la Coupe du Monde

On ne peut pas être frustré de commencer un match en Coupe du monde. C'est ma première titularisation en Coupe du monde, c'est un rêve d'enfant. Cela reste une chance de pouvoir vivre ce genre d'expérience.

Sur l'évolution de Kylian Mbappé depuis 2018

On change tous. S'il n'avait pas changé, ç'aurait été un problème. Je pense qu'il a encore plus d'assurance. Cette victoire en Coupe du monde lui a donné encore plus de confiance. Il a un statut très important dans l'équipe.

Sur la réclamation de la FFF

Si la FFF l'a fait, c'est que c'est nécessaire. Nous, joueurs, on est plus focus sur la Pologne maintenant. On aimerait juste comprendre au cas où la situation se répète. Aujourd'hui, on est qualifié et si c'est toujours mieux d'avoir un nul qu'une défaite dans son palmarès, ce sont surtout les huitièmes de finale qui nous intéressent.

La réclamation de la FFF suite au but refusé d'Antoine Griezmann lors de France - Tunisie

Sur la défense de Bleus

On a de très bons défenseurs. On a plus d'options en défense, à part à gauche depuis la blessure de Lucas Hernandez, que devant sur les côtés. Mais, non, c'est équilibré.

Sur Didier Deschamps

C'est un coach proche de ses joueurs, très à l'écoute. Il essaye d'avoir le maximum de ressenti de ses joueurs. On a tous une relation assez proche avec lui.