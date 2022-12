Coupe du monde 2022 - Kolo Muani, finales, Mbappé : Les chiffres des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 - Voici tous les chiffres à retenir après la qualification en finale de l'équipe de France, vainqueur du Maroc (2-0) en demi-finale.

Les Bleus remettent ça. Les hommes de Didier Deschamps ont validé leur billet pour la grande finale de la compétition après leur succès contre le Maroc en demie (2-0).

Les Bleus en finale contre l'Argentine

Retrouvez les chiffres à savoir après cette qualification des Français, portés par des buts de Théo Hernandez (5e) et Randal Kolo Muani (79e) pour rejoindre l'Argentine en finale.

10

La France a gagné ses 10 matches en Coupe du monde lorsque Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont été titularisés.

Vidéo : La réaction d'Antoine Griezmann

44

C'est le nombre de secondes entre l'entrée de Randal Kolo Muani et son but marqué à la 79e minute de jeu. Une entrée en jeu plus que gagnante.

Vidéo : Le résumé de France - Maroc

1

Randal Kolo Muani est devenu le premier joueur de l'histoire de l'équipe de France à sortir du banc et marquer en phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

4

Quatre finales en 24 ans. L'équipe de France avait attendu longtemps et sa Coupe du monde 1998 pour jouer une première finale dans la compétition.

Mais depuis ce sacre fondateur, tout a changé. Ils joueront la quatrième finale de leur histoire le dimanche 18 décembre (en direct sur TF1 à partir de 15h50). Quatre finale lors des sept dernières éditions, c'est plus que toute autre nation.

6

La France est la sixième nation à se qualifier deux fois de suite en finale de Coupe du monde. Seuls le Brésil et l'Allemagne ont réussi la passe de trois.

- Brésil : 1958, 1962 - 1994, 1998, 2002

- Allemagne (anciennement Allemagne de l'Ouest, ou RDA) : 1982, 1986, 1990

- Italie : 1934, 1938

- Pays-Bas : 1974, 1978

- Argentine : 1986, 1990

- France : 2018, 2022