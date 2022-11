Coupe du monde 2022 – La Belgique se contente du minimum contre le Canada

COUPE DU MONDE 2022 – Bousculée en début de rencontre, la Belgique a fait le dos rond pour s’imposer sur la plus petite des marges face au Canada (1-0). Le résumé de la rencontre.

Alors que l’Argentine et l’Allemagne ont été cueillis à froid pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022, la Belgique ne voulait pas connaître le même sort mercredi soir face au Canada. Et, bien que bousculés, les Diables Rouges ont assuré l’essentiel grâce à une réalisation de Michy Batshuayi juste avant la pause.

Le résumé de Belgique - Canada

Eden Hazard, Kevin De Bruyne et leurs coéquipiers auraient toutefois pu vivre une rencontre bien différente. Très bien entrés dans leur rencontre, Jonathan David et les siens ont en effet obtenu un penalty en tout début de rencontre. Alphonso Davies s’est élancé, Thibaut Courtois s’est imposé. Le portier du Real Madrid a encore prouvé qu’il était l’un des tous meilleurs gardiens du monde et les hommes de Roberto Martinez ont tenu derrière. La Belgique est première du groupe F.

Les statistiques de Belgique - Canada

30

Comme indiqué par Opta, le onze de départ de la Belgique présentait une moyenne d’âge de 30 ans et de 181 jours face au Canada, soit l’équipe la plus âgée lors d’un match de Coupe du Monde 2022 et la plus âgée pour les Diables Rouges depuis le 20 juin 1998 contre le Mexique (31ans, 301 jours).

14

Le Canada a enregistré 14 tirs lors de la première période, soit le plus grand nombre de tentatives sans marquer lors d’un premier acte de Coupe du Monde depuis l'Angleterre (17) contre Trinité-et-Tobago en 2006. De quoi avoir des regrets…

8

Toujours selon Opta, La Belgique a remporté ses 8 derniers matches de phase de groupes en Coupe du Monde, égalant ainsi la meilleure série de l’histoire établie par le Brésil à deux occasions (de 1986 à 1994, puis de 2002 à 2010).

La réaction de Thibaut Courtois (Belgique) sur TF1

"Le Canada est une équipe très jeune, qui joue offensif. On n’a pas déployé notre meilleur jeu, ils ont plus frappé. On doit s’améliorer mais le premier match est gagné, c’est déjà bien."