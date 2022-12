Coupe du monde 2022 : La Croatie brise le rêve marocain (2-1)

Les deux équipes surprises de la Coupe du monde s’affrontaient pour la troisième place du tournoi. Le beau parcours du Maroc se conclue sur une défaite face de valeureux croates.

A eux deux, les Croates et les Marocains ont éliminé le Brésil, la Belgique, le Portugal et l’Espagne. Leurs places en demi-finale étaient tout sauf usurpées. Et pour la petite finale, les deux formations nous ont offert un joli spectacle ponctué d’un but magnifique de Mislav Orsic qui a offert la victoire à la Croatie (2-1).

Le duel à venir en finale entre Kylian Mbappé et Lionel Messi

Le résumé de la rencontre

La confirmation croate

Il y a quatre ans, les partenaires de Luka Modric avaient surpris en se hissant en finale. Mais cette fois lors de la Coupe du monde au Qatar, les hommes de Dalic n’ont fait que confirmer leur statut de candidat au titre. S’il leur manque une attaque à la hauteur de la qualité qu’ils ont au milieu de terrain, la sélection au damier a cependant impressionné par sa qualité technique. Contre le Maroc les transmissions de balle et les combinaisons ont eu raison de leurs adversaires.

Après l’ouverture du score de Gvardiol, l’un des meilleurs défenseurs du tournoi, le Maroc a égalisé par Dari. En fin de première période, Orsic a inscrit l’un des buts les beaux de la compétition.

Au retour des vestiaires plus rien ne sera marqué malgré de belles tentatives de part et d’autre, mais tactiquement, la Croatie s’est montrée meilleure. Et sur un point de vue physique, le Maroc a baissé de pied, les trop nombreuses blessures ayant handicapé la sélection africaine.

Revoir tous les buts de la rencontre

Les Stats de la rencontre

2

C’est la deuxième fois de son histoire que la Croatie termine à la troisième place d’une Coupe du monde. La première fois s’était produit en 1998.

1

Les partenaires de Luka Modric n’ont perdu qu’une seule rencontre lors de la compétition. C’était en demi-finale contre l’Argentine. Sur leurs 14 derniers matches de Coupe du monde (en 2018 et en 2022) ils n’ont perdu que deux rencontres (avec la finale contre les Bleus en 2018)

2

Le Maroc s’est incliné deux fois dans ce tournoi. Et lors de ces deux rencontres ils ont obtenu leur meilleur taux de possession : 61% contre la France, et 49% contre la Croatie. (Source Opta).

1

En égalisant pour le Maroc, Achraf Dari a inscrit son tout premier but en sélection.