Coupe du monde 2022 - La Croatie écarte le Japon aux tirs au but et rejoint les quarts

COUPE DU MONDE 2022 - La Croatie s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Japon aux tirs au but (1-1, 3-1 aux t.a.b). Le vice-champion du monde affrontera le Brésil ou la Corée du Sud.

On attendait les premières prolongations de cette Coupe du monde 2022 : elles ont eu lieu lundi soir, lors du cinquième huitième de finale de la compétition, entre le Japon et la Croatie. Avec des tirs au but en prime. A ce petit jeu-là, c'est le vice-champion du monde en titre qui s'en est sorti. Luka Modric et ses coéquipiers affronteront le Brésil ou la Corée du Sud en quarts de finale.

Le résumé de Japon - Croatie

Cette rencontre a d'abord été très ouverte, les deux équipes se créant des situations intéressantes. Daizen Maeda a ouvert le score pour le Japon juste avant la pause, Ivan Perisic lui a répondu d'un magnifique coup de tête peu après la reprise, et les deux formations ont logiquement un peu plus verrouillé le jeu ensuite.

Si Lovro Majer a eu l'ultime occasion de débloquer la situation au bout des prolongations, c'est donc la terrible séance de tirs au but qui a départagé tout ce beau monde. Takumi Minamino et Kaoru Mitoma ont raté les deux premiers penaltys japonais. Marko Livaja a fait preuve de trop de facilité et aurait pu relancer ses adversaires, mais le capitaine Maya Yoshida a de nouveau raté dans la foulée.

Mario Pasalic, lui, ne s'est pas fait prier pour inscrire le penalty de la gagne. Le Japon n'était clairement pas prêt pour gérer une telle pression et le portier croate Dominik Livakovic s'est régalé de cette fébrilité. Cruel pour les Samuraï Blue, qui avaient battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de groupes.

Les statistiques

10

Ivan Perisic est impliqué sur 10 buts en 14 matches de Coupe du monde (6 buts, 4 passes décisives). Depuis ses débuts en Coupe du monde en 2014, seuls Lionel Messi (12) et Kylian Mbappé (11) font mieux, comme l'indique Opta.

7

7 des 8 derniers matches de la Croatie en phase à élimination directe, Coupe du monde et Euro confondus, sont allés en prolongations. La dernière fois que les Croates ne sont pas allés au-delà des 90 minutes remonte à la finale du Mondial 2018 perdue contre la France (4-2).

3

Trois gardiens ont stoppé 3 penalties lors d'une séance de tirs au but à la Coupe du monde : Ricardo Pereira lors de Portugal - Angleterre en 2006, Danijel Subasic lors de Croatie - Danemark en 2018, et donc Dominik Livakovic ce lundi.