Coupe du monde 2022 - La France affrontera la Pologne de Lewandowski en 8e de finale

COUPE DU MONDE 2022 - L'équipe de France connaît son adversaire en 8e de finale : ce sera la Pologne de Robert Lewandowski. Les Polonais ont fini 2es de la poule C derrière l'Argentine.

Ce sera la Pologne pour l'équipe de France. Les Bleus joueront la sélection de Robert Lewandowski en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 avec la ferme intention de rejoindre les quarts de finale. Cette rencontre sera à suivre dimanche sur TF1 (à partir de 15h50).

Pas de retrouvailles avec l'Argentine de Messi

Un temps opposés à l'Argentine, 2e du groupe C pendant une mi-temps mercredi soir, les hommes de Didier Deschamps ont finalement hérité d'un adversaire européen. Ils manqueront par conséquent les retrouvailles avec l'Albiceleste. Celles-ci ne seront possibles qu'en cas de potentielle finale le dimanche 18 décembre prochain.

La Pologne et les souvenirs de 1982

Ce sera la deuxième confrontation avec la Pologne en Coupe du monde pour les Bleus. La première remonte à 1982 et le match pour la 3e place du Mondial en Espagne. Encore sonnés par leur défaite aux tirs au but face à l'Allemagne en demie à Séville, les Français s'étaient inclinés 3-2.

La France et la Pologne n'ont plus croisé le fer depuis onze ans. Le dernier match remonte au 9 juin 2011 et un amical gagné par les Bleus 0-1.