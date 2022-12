Coupe du Monde 2022 : La Suisse dernier qualifié, le Cameroun avec les honneurs

Si le Cameroun est parvenu à s’imposer contre le Brésil, cela est insuffisant pour se qualifier, puisque la Suisse a dominé la Serbie et valide son billet pour les huitièmes de finale.

Tout était encore possible dans le groupe G. Si le Brésil était déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, les sud-américains n’étaient pas certains de terminer premiers. La Serbie, la Suisse et le Cameroun pouvaient encore se qualifier.

Le tableau des huitièmes de finale

Le résumé

Les Lions Indomptables devaient s’imposer pour encore y croire. Ils y sont parvenus malgré la domination brésilienne tout au long du match. C’est en toute fin de match que Vincent Aboubakar a trouvé le chemin des filets grâce à une belle tête. Dans la suite de son but, il retirait son maillot et écopait de son second avertissement, synonyme d’expulsion. Plus rien ne sera marqué, et le Brésil termine néanmoins premier devant la Suisse qui a battu la Serbie 3-2.

Le classement du Groupe G

1. Brésil : 6 points (+2)

2. Suisse : 6 points (+1)

3. Cameroun : 4 points (0)

4. Serbie : 1 point (-3)

Comment les équipes sont départagées en cas d'égalité

Les chiffres de la rencontre

21

C’est le nombre de frappes effectuées par le Brésil. Huit étaient cadrées. Malgré ce festival de frappe, pour la première fois depuis le début de la compétition, les Auriverde n’ont pas trouvé le chemin des filets. Le Cameroun a frappé sept fois.

2

C’est le deuxième carton rouge de la Coupe du monde. Après Wayne Hennessey avec le Pays de Galles, Vincent Aboubakar est le deuxième expulsé du tournoi.

1

Vincent Aboubakar est le premier joueur à marquer puis à être expulser dans un match de coupe du monde depuis Zinédine Zidane en 2006.