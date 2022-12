Coupe du monde 2022 : L'Allemagne éliminée dès le premier tour

Malgré leur succès 4-2, les partenaires de Musiala étaient dépendants du match entre le Japon et l'Espagne. Le succès nippon élimine la Mannschaft qui ne verra pas les huitièmes de finale.

La soirée de jeudi a été l'une des plus belles de la Coupe du monde. Alors que les quatre équipes du groupe E pouvaient encore croire à la qualification pour les huitièmes, chaque nation a été tour à tour en position d'occuper l'une des deux premières places de la poule. Mais au final, le Japon et l'Espagne qui s'affrontaient accèdent au tour suivant.

Le classement des groupes et tableau des huitièmes

Le résumé de la rencontre

L'Allemagne a dominé son adversaire et finit par s'imposer 4-2. Après une premièremi-temps à sens unique, Serge Gnabry a ouvert le score. Le Costa Rica a fait plus que résister en seconde période, égalisant et prenant même les devants pour quelques instants. Mais en fin de match, Havertz et Fullkrug ont scellé l'issue du match. Un match de toute beauté, qui reste une maigre consolation pour les deux nations qui sont éliminées de la Coupe du monde 2022.

Le Classement

Groupe E

1. Japon : 6 points (+1)

2. Espagne : 4 points (+6)

3. Allemagne : 3 point (+1)

4. Costa Rica : 3 points (-8)

Les chiffres de la rencontre

2

C'est la deuxième fois consécutive que l'Allemagne est éliminée lors du premier tour de la Coupe du Monde après l'édition de 2018.

19

Manuel Neuer a joué son 19ème match en Coupe du Monde. Il est devenu le gardien avec le plus d'apparitions dans la compétition. (Source Opta)

6

Cela fait six matches que Thomas Muller n'a pas marqué en Coupe du monde. Il avait trouvé le chemin des filets 10 fois lors des 12 matches précédents. (Source Opta)