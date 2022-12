Coupe du monde 2022 – L’Argentine domine la Pologne (2-0) et affrontera l’Australie en 8e

COUPE DU MONDE 2022 - Alexis Mac Allister et Julian Alvarez ont permis à l’Argentine de dominer la Pologne mercredi soir (2-0). L’Albiceleste est en 8e de finale et première de son groupe C.

Le tableau des 8es de finale de la Coupe du monde 2022 continue de se préciser. Mercredi soir, l’Argentine a dominé la Pologne (2-0) pendant que le Mexique battait l’Arabie saoudite (3-1). Les coéquipiers de Lionel Messi se sont qualifiés tout en prenant la première place du groupe C, devant leurs victimes du soir, les coéquipiers de Robert Lewandowski. On connaît donc deux nouvelles affiches du prochain tour : Argentine – Australie et France – Pologne.

Le résumé de Pologne – Argentine

L’Albiceleste a eu les occasions pour ouvrir le score en première période dans cette rencontre où la Pologne n’a absolument jamais existé. Lionel Messi a obtenu un penalty plus que généreux… qu’il a manqué, butant sur l’excellent Wojciech Szczęsny. La Pulga s’est créé plusieurs grosses situations mais n’était pas en réussite mercredi.

Ce sont finalement deux joueurs moins attendus qui ont fait la différence : Alexis Mac Allister d’abord, d’une frappe du droit en une touche, et Julian Alvarez, qui a fait le break en se montrant costaud dans la surface. L’attaquant de Manchester City est en train de devancer Lautaro Martinez dans la hiérarchie. Les hommes de Lionel Scaloni, très mal partis dans la compétition avec une défaite contre l’Arabie saoudite (1-2), ont bien relevé la tête.

Les statistiques

61

Comme l’indique Opta, Alexis Mac Allister est devenu le 61e buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. Seuls le Brésil (83) et l’Allemagne (77) comptent plus de buteurs différents dans la compétition (60 pour l'Italie).

13

L'Argentine a passé le stade des poules pour la 13e fois lors de ses 14 dernières apparitions en Coupe du Monde.

2

Lionel Messi est devenu le 2e joueur à avoir manqué 2 penalties dans l'histoire de la Coupe du Monde après le Ghanéen Asamoah Gyan

La réaction : Alexis Mac Allister (TF1)

"C'est très émouvant pour moi et pour toute l'équipe. On a réussi, on est très heureux. C'est un rêve qui devient réalité, être titulaire dans cette équipe, j'étais déjà très fier. Et là marquer un but, je suis tellement heureux. On n'a pas joué de la meilleure manière lors du premier match. Puis sur le deuxième, on a parfois trouvé le calme dont on a besoin, mais pas toujours. Ce soir on a fait un très bon match, le meilleur de la phase de poules. Cela nous donne beaucoup de confiance pour la suite. Malgré le penalty raté, on est toujours restés positifs, on était calmes. Le penalty ne nous a pas fait mal, ni à nous en tant qu'équipe, ni à Leo."