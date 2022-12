Coupe du monde 2022 - Le Brésil et Neymar éliminés aux tirs au but par la Croatie !

COUPE DU MONDE 2022 - Le Brésil, grand favori de la compétition, a été éliminé aux tirs au but par la Croatie (1-1, 4-2 tab) en quart de finale. Neymar a marqué, mais cela n'a pas suffi.

Séisme sur la Coupe du monde. Le Brésil, grand favori et probablement l'équipe la plus complète, a été éliminé en quart de finale de la compétition par la Croatie (1-1, 4-2 tab), vendredi, lors du premier quart de finale.

Longtemps incapables de forcer le verrou adverse, les Brésiliens avaient finalement ouvert le score grâce à Neymar dans le temps additionnel de la première période de la prolongation (105e+1). Puis, sur un des rares ballons d'attaque de la Croatie, ils ont concédé l'égalisation signée Bruno Petkovic (116e).

Une fin de match cauchemar pour Marquinhos

Un homme a été malheureux lors de cette fin de match : Marquinhos. Le capitaine du PSG avait légèrement détourné la frappe de Petkovic, bien servi par Mislav Orsic à l'entrée de la surface, et participé malgré lui à l'égalisation croate. Le défenseur a ensuite été l'homme qui a raté le tir au but qu'il ne fallait pas en trouvant la base du poteau de Dominik Livakovic sur la 4e tentative brésilienne.

Juste avant, le portier croate, excellent lors de ce match, hormis sur le but de Neymar, avait détourné le premier tir brésilien, signé Rodrygo. Les Croates, spécialistes de l'exercice, ont réussi toutes leurs tentatives et donc mis la pression sur "Marqui", finalement à la faute. Après 2018, voilà les Vatreni à nouveau en demi-finale de la Coupe du monde grâce à deux séances de tirs au but.

Les statistiques

3 - C'est la troisième demi-finale de l'histoire de la Croatie en Coupe du monde après 1998 et 2018.

3 - La Croatie est la troisième nation à passer un tour en phase à élimination directe du Mondial après avoir tiré une seule fois au but (Allemagne en 2002 lors du quart contre les Etats-Unis, Italie en 2006 lors de la finale face à la France).

20 - Cela fait 20 ans, et la finale du Mondial 2002, que le Brésil n'arrive pas à battre un rival européen en phase à élimination directe de la Coupe du monde.