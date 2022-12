Coupe du monde 2022 : Le duel Mbappé - Messi est très attendu 

Partenaires en club, Kylian Mbappé et Lionel Messi se retrouveront en finale de la coupe du monde. Les yeux du monde entier seront braqués sur les deux meilleurs buteurs de l’épreuve.

Ce sera l’un des duels à suivre lors de la confrontation entre la France et l’Argentine dimanche prochain. Lionel Messi et Kylian Mbappé, coéquipiers au Paris Saint-Germain vont tenter de faire remporter à leur sélection respective une troisième coupe du monde. Tous deux auteurs de cinq buts jusqu’à présent, les deux numéro 10 ont chacun répondu présent lors de cette compétition.

Comment regarder la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine ?

Buteur, passeur, Kylian Mbappé dans tous les bons coups

Il n’a certes pas marqué contre le Maroc mais Kylian Mbappé est directement impliqué sur les deux buts de l’équipe de France en demi-finale. Face à l’Angleterre en quart, il est également à l’origine du premier but d’Aurélien Tchouaméni en prenant de vitesse la défense adverse. Sans bien sûr oublier son doublé contre la Pologne accompagné d’une passe décisive pour Olivier Giroud, ainsi que ses buts face au Danemark et sa réalisation de la tête contre l’Australie et son offrande pour Olivier Giroud lors de la même rencontre.

Mais au delà des statistiques, le numéro 10 des Bleus impressionne par sa vélocité, sa technique et son sens collectif. A chacune des rencontres, il a représenté un danger pour ses adversaires, y compris lors de sa demi-heure contre la Tunisie. Révélation lors du précédent mondial, Kylian Mbappé a cette fois-ci confirmé qu’il figurait parmi les plus grands. Il ne lui reste qu’une étape à franchir pour entériner cela et devenir double champion du monde, comme un certain Pelé avant lui.

Where is Lionel Messi ? En finale de la coupe du monde !

La défaite inaugurale de l’Albiceleste contre l’Arabie Saoudite avait surpris. Buteur sur pénalty, la Pulga n’avait pu empêcher la défaite de sa sélection. Ce qui avait provoqué les railleries des supporters saoudiens qui se demandaient « Where is Messi ? » (Où est Messi) Mais par la suite, sous l’impulsion du septuple Ballon d’Or, l’Argentine a commis un sans faute. A commencer par un succès contre le Mexique avec un nouveau but de Messi (2-0) et une victoire contre la Pologne (2-0) même si le numéro 10 argentin échouait sur pénalty lors de ce match.

Lors des rencontres à élimination directe, il a débloqué la situation contre l’Australie en ouvrant le score d’une belle frappe du gauche avant de récidiver sur pénalty en quart de finale contre les Pays-Bas. Rencontre au cours de laquelle, il a aussi délivré une passe décisive. Et en demi-finale, en plus d’un nouveau pénalty, il a réalisé une action de génie sur le troisième but argentin pour servir parfaitement Julian Alvarez. A 35 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit cinq buts pour trois passes décisives pour hisser l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde. Répondant ainsi aux questions sarcastiques des supporters saoudiens de la plus belle des façons. Où est-il ? Au sommet, comme très souvent.

