Coupe du monde 2022 - Le Maroc proche des 8es, la Belgique en pleine crise

COUPE DU MONDE 2022 - Le Maroc a logiquement battu une faible équipe de Belgique (0-2), dimanche, lors de la 2e journée de la phase de groupes. Les Lions peuvent viser les 8es de finale.

La Belgique a encore déçu. Et cette fois, elle a perdu. Toujours aussi brouillon dans le jeu, le demi-finaliste de l'édition 2018 s'est incliné contre un Maroc décomplexé (0-2), dimanche, dans le cadre du groupe F. Supérieurs, les Lions se sont ouvert en grand le chemin de la qualification en huitième de finale.

Voir le but du 0-2 du Maroc !

Avec quatre points, les Lions de l'Atlas seront maîtres de leur destin contre le Canada, tandis que les Diables Rouges, une unité derrière, devront ressortir de leur boîte et retrouver leur fond de jeu pour l'emporter face à la Croatie de Luka Modric. A 17h00, les Vatreni défient les Canucks.

Les statistiques

24 - Thibaut Courtois est devenu le portier le plus capé en compétitions internationales avec la Belgique. Il a officiellement dépassé Jan Ceulemans qui avait joué 23 matches entre l'Euro 1980 et le Mondial 1990, sur cinq grandes compétitions).

Les réactions

Walid Regragui (sélectionneur du Maroc)

"Ils veulent gagner, ils veulent faire plaisir à ce public. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais, on a rien fait il faut se qualifier."

Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique, au micro de la RTBF) :

"C'est un résultat difficile. Après le but, on a perdu notre organisation. Et nous n'avons pas été bons dans le dernier tiers offensif. Ce premier but a eu un impact considérable sur le suite de la rencontre. C'est une phase défensive que nous n'avons pas bien gérée."

"Globalement, nous devons être beaucoup plus solidaires. C'est comme cela que l'on gagne des matches en Coupe du monde."