Coupe du monde 2022 : Le Portugal s'amuse contre la Suisse et rejoint le Maroc

COUPE DU MONDE 2022 - Le Portugal a étrillé la Suisse mardi soir (6-1) pour rejoindre le Maroc en quarts de finale. Gonçalo Ramos, qui remplaçait Cristiano Ronaldo, a marqué un triplé.

Pays-Bas - Argentine, Angleterre - France, Croatie - Brésil, puis la qualification du Maroc face à l'Espagne : il ne manquait plus qu'un nom pour avoir en tête tous les quarts de finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Et c'est le Portugal qui a complété ce tableau en écrasant la Suisse mardi soir (6-1) . Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo : ils seront tous au rendez-vous.

Le résumé de Portugal - Suisse

Après une entame sérieuse, la Suisse n'a plus vu le jour. Gonçalo Ramos, titulaire surprise en lieu et place de Cristiano Ronaldo, a justifié ce choix fort en ouvrant le score d'une énorme frappe du gauche sous la barre. Puis l'inoxydable Pepe a sauté plus haut que tout le monde sur corner pour faire le break de la tête.

Le but de Ronaldo... refusé pour hors-jeu

Le show Ramos s'est poursuivi au retour des vestiaires, où il a marqué d'abord en jaillissant au premier poteau, puis d'un petit ballon piqué sur une ouverture de Joao Felix. Entre temps, Raphaël Guerreiro avait lui aussi participé à la fête, au bout d'une action collective de grande qualité. Rafael Leao a conclu cette démonstration d'une magnifique frappe juste après son entrée en jeu.

Le but incroyable de Rafael Leao

Manuel Akanji a réduit le score sur corner alors que le centre était déjà de 4-0. Mardi, la Nati n'a tout simplement pas existé. Les coéquipiers de CR7, eux, sont clairement montés en puissance. Et ont montré qu'ils pouvaient être encore meilleurs sans leur attaquant star...

Les statistiques

2008

C'est la première fois depuis 2008 (également contre la Suisse) que Cristiano Ronaldo était remplaçant au coup d'envoi d'un match du Portugal en tournoi majeur, mettant fin à une série de 31 titularisations.

39

Le défenseur du Portugal Pepe (39 ans et 283 jours) est devenu le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Coupe du monde.

3

Gonçalo Ramos est le 1er joueur à inscrire un triplé pour sa 1re titularisation en Coupe du monde depuis Miroslav Klose avec l'Allemagne en 2002.

Les réactions

Fernando Santos : "C'est une soirée très réussie. Avec attitude et concentration à tous les moments du match. C'était un grand match mais maintenant c'est important de calmer ça. (Sur le choix de titulariser Ramos à la place de Ronaldo) "Je l’ai déjà expliqué, je ne vais pas l'expliquer à nouveau. Ce sont des joueurs différents."

Pepe : (Sur le choix de laisser Ronaldo sur le banc) "Cris sait parfaitement, et le coach l'a dit très clairement, qu'ici le plus important c’est le collectif. Et quand c'est comme ça… C'était un choix de l’entraîneur et nous devons respecter la décision de notre coach."

Otavio : "Nous avons fait un grand match. Tout le monde a travaillé de la même façon, avec un esprit d’entraide auquel tout le monde a contribué. Et puis la récompense arrive. Maintenant on est en quarts contre le Maroc. On veut gagner et se qualifier, un match après l'autre. Si le Maroc s’est qualifié c'est qu'il a la qualité pour battre l’Espagne, donc il n’y a pas de quoi être content. N’importe quelle équipe serait difficile et le match sera difficile."