Coupe du monde 2022 : L’équipe de France n’a pas envisagé un retour de Benzema

COUPE DU MONDE 2022 – Selon les informations de notre journaliste Saber Desfarges, présent à Doha, l’équipe de France n’a jamais envisagé un retour de Karim Benzema suite à sa blessure.

Lundi, le nom de Karim Benzema, blessé à la cuisse gauche avant le premier match de l’équipe de France et donc forfait pour le Mondial 2022, a beaucoup circulé. Et pour cause, la presse espagnole a fait état d’un retour imminent de l’attaquant du Real Madrid à l'entraînement, plus précisément dès jeudi. De quoi alimenter les plus folles rumeurs d’un éventuel retour dans le groupe de l’équipe de France du buteur de 34 ans pour la suite de cette Coupe du monde.

Koundé-Pavard, une "concurrence saine"

Vacances pour Benzema

Mais selon les informations de notre journaliste Saber Desfarges, qui couvre l’actualité des Bleus du côté du Qatar, l’ancien Lyonnais est toujours en convalescence. L’équipe de France n’a ainsi jamais imaginé l'hypothèse de rappeler Benzema pour ce Mondial. Le Ballon d’Or 2022 est rentré à Madrid… qu’il va quitter dès mardi pour prendre quelques jours de vacances à l’autre bout du monde.