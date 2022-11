Coupe du Monde 2022 : Les Bleus ont tout renversé contre l'Australie

COUPE DU MONDE 2022 – Menée au score par l’Australie pour son entrée en lice dans le Mondial 2022, l’équipe de France a parfaitement réagi pour s’imposer mardi soir (4-1), dans le groupe D.

Un début de match cauchemardesque… puis un festival. Voilà comment résumer l’entrée en lice de l’équipe de France dans le groupe D de cette Coupe du Monde 2022, mardi soir face à l’Australie (4-1).

Les Bleus ont rapidement concédé l’ouverture du score, sur une réalisation de Craig Goodwin (9e). Une action qui a par ailleurs vu Lucas Hernandez se blesser tout seul au genou droit.

Mais les hommes de Didier Deschamps ont très bien réagi et inversé la tendance grâce à Adrien Rabiot (27e), Olivier Giroud (32e, 71e) et Kylian Mbappé (68e). Grâce à son doublé, l’attaquant de l’AC Milan égale Thierry Henry et ses 51 buts en sélection.

A noter que trois des quatre buts tricolores de la rencontre ont été inscrits de la tête. Antoine Griezmann et ses coéquipiers prennent la tête de leur poule devant le Danemark et la Tunisie, qui se sont séparés sur un match nul plus tôt dans la journée (0-0). L’Australie est dernière.

Les statistiques de la rencontre

1 - Adrien Rabiot a livré une prestation de haute volée mardi soir. Le milieu de terrain de la Juventus a d’abord égalisé de la tête sur un centre parfait de Théo Hernandez. Puis il a récupéré un ballon avant de servir Olivier Giroud pour le but du 2-1. L’ancien Parisien est ainsi devenu le premier joueur à cumuler un but et une passe décisive pour son premier match de Coupe du Monde depuis Christophe Dugarry contre l’Afrique du Sud, le 12 juin 1998, comme indiqué par Opta.

13 - Olivier Giroud a égalé Thierry Henry et ses 51 buts, nous l’avons dit. Et sur toutes ses réalisations, le buteur de l’équipe de France a marqué 13 fois de la tête, ce qui fait de lui le meilleur dans l’exercice dans l’histoire des Bleus.

19 - Auteur du troisième but de l’équipe de France mardi soir, d’une tête sur un centre d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse contre l’Australie. C’est un record pour un joueur dans une rencontre de Coupe du Monde depuis 1970 (Luigi Riva, Uwe Seeler et Gerd Müller), explique Opta.

Les réactions après France - Australie

Adrien Rabiot (TF1) : "C'est une entame parfaite. On a été un peu secoués au début, puis on a bien réagi. Puis on a fait la différence en seconde période. Je suis content d'avoir marqué et délivré une passe pour Olive. C'est surtout une victoire collective. On a été bien compacts et on a surtout bien réagi."

Dayot Upamecano (TF1) : "Avec 'Ibou' (Konaté), on a joué presque quatre ans ensemble, on se connaît par cœur. Avec Benji (Pavard) et Lucas (Hernandez) on s'entend bien aussi. On a pris confiance."

Aurélien Tchouameni (TF1) : "Oui forcément, on voulait gagner ce premier match pour se mettre en confiance pour le début de la Coupe du monde. En première mi-temps, l'entame n'était pas bonne."