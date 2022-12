Coupe du Monde 2022 : Les Bleus qualifiés en demi dans la douleur (2-1)

Au terme d’un match intense où les Anglais ont poussé les Bleus dans leurs retranchements, les Champions du Monde se sont imposés dans la douleur grâce à Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud.

La rencontre entre l’équipe de France et la sélection anglaise a tenu toutes ses promesses. En termes d’intensité, la rencontre a été l’une des plus animées du Mondial. Au final, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et d’Olivier Giroud. Harry Kane a manqué le pénalty de l’égalisation.

Revoir le but d'Aurélien Tchouaméni

Le Résumé de la rencontre

Après un premier quart d’heure d’observation, l’équipe de France a lancé les hostilités grâce à une frappe magnifique d’Aurélien Tchouaméni. Le Madrilène a ouvert le score d’une superbe frappe sans élan (1-0). Par la suite, les Anglais ont dominé les échanges et se sont créé les meilleures opportunités.

A deux reprises, Harry Kane a eu l’occasion d’égaliser mais le capitaine anglais s’est heurté à chaque fois à Hugo Lloris, son partenaire en club. A la pause les Bleus menaient au score, mais au retour des vestiaires, le pressing des Three Lions se faisait plus intense. Bellingham inquiétait Lloris qui repoussait la frappe du talentueux milieu de terrain anglais. Mais un peu avant l’heure de jeu, Kane bénéficiait d’un pénalty suite à une faute d’Aurélien Tchouaméni sur Bukayo Saka. Le numéro 10 anglais égalisait d’une puissante frappe du droit. (1-1)

Dans la foulée, Adrien Rabiot se créait ensuite une magnifique occasion, mais Pickford s’interposait. Kylian Mbappé se distinguait par une belle accélération mais Ousmane Dembélé ne profitait pas du travail du joueur du PSG. Après des occasions de Maguire et Kane, les Bleus repartaient à l’attaque, Olivier Giroud commençait son festival. Après une occasion repoussée par Jordan Pickford à bout portant, l’attaquant du Milan AC reprenait de la tête un centre superbe d’Antoine Griezmann pour redonner l’avantage aux Bleus. (2-1)

Revoir le but d'Olivier Giroud contre l'Angleterre

Mais quelques instants plus tard, l’arbitre sifflait une faute de Théo Hernandez sur Jason Mount dans la surface de réparation. Mais Harry Kane cette fois ne cadrait pas sa frappe qui passait nettement au-dessus des Français. Plus rien ne sera marqué, malgré un coup-franc de Marcus Rashford dans le temps additionnel qui passe de peu au-dessus.

Revoir le pénalty raté d'Harry Kane

Les Statistiques du match

6

Hugo Lloris a réalisé six parades dans la rencontre. Jusque là en trois matches, il n’en avait effectué que deux.

2

Antoine Griezmann a réalisé deux passes décisives. Il devient le meilleur passeur de l’histoire des Bleus avec 28 passes décisives devant Thierry Henry et Zinédine Zidane.

1

Harry Maguire a été le premier joueur anglais à prendre un carton jaune lors de cette coupe du Monde.

1

La France est le premier champion du monde en titre à atteindre les demi-finales depuis le Brésil en 1998. (Source Opta)

1

La France est le premier pays à remporter un match de Coupe du monde en ayant concédé deux pénaltys. (Source Opta)

11

La France a gagné ses 11 derniers matches de Coupe du monde lorsqu’elle a ouvert le score. Son dernier revers lorsqu’elle a marqué le premier remonte à la finale de la Coupe du monde 2006 contre l’Italie (1-1, TAB 3-5)