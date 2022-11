Tunisie - France (1-0) : Les Bleus terminent mal les poules

COUPE DU MONDE 2022 - Revivez le film de la rencontre entre la Tunisie et la France, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes.

Le classement final du groupe D :

1.France (6 points)

2.Australie (6 points)

3. Tunisie (4 points)

4. Danemark (1 point)

C'est terminé. La France est battue par la Tunisie après un match très moyen. Le but de Griezmann a été annulé après le coup de sifflet final. Khazri reste donc l'unique buteur du match.

100e : Le but est annulé pour un hors-jeu vraiment pas évident.

99e : Le but va être vérifié à la vidéo alors que le coup de sifflet final a été donné.

98e : BUT DE LA FRANCE ! 1-1. Après un dernier centre de Tchouaméni mal renvoyé par la défense tunisienne dans la surface, Griezmann est à l'affût et envoie une volée du droit pour égaliser à la dernière seconde !

97e : La Tunisie se dégage sur ce corner.

96e : Dernier corner potentiel pour les Bleus...

95e : Nouveau centre de Mbappé mal dosé. C'est le deuxième qui termine directement en six mètres.

93e : Mbappé envoie ce coup franc directement dans le mur. L'action de poursuit et le Parisien centre fort dans la surface. Dahmen repousse de manière peu académique.

92e : Mbappé et Griezmann combinent, le Parisien obtient un coup franc à la limite de la surface.

91e : Huit minutes de temps additionnel.

90e : Enfin un mouvement intéressant des Bleus, qui se termine par une frappe de Kolo Muani détournée à quelques centimètres du poteau.

89e : Petit festival individuel dans la surface de Mbappé, qui enroule ensuite une frappe en angle fermé. Dahmen s'impose.

88e : Dembélé percute à droite mais manque de précision sur son centre.

85e : Superbe contrôle de Dembélé sur une transversale de Mbappé. Son centre pour Rabiot est bien dosé, mais le Turinois manque d'équilibre pour cadrer sa volée.

82e : Dembélé tente une frappe du droit après un nouveau corner repoussé. C'est capté en deux temps par Dahmen.

80e : Le second corner de Griezmann est dégagé au premier poteau.

80e : La tête de Disasi sur corner est contrée... en corner.

79e : Dembélé se met en évidence d'entrée de jeu avec un centre vicieux qui oblige Dahmen à intervenir.

79e : Encore un changement offensif : Dembélé remplace Guendouzi.

77e : Cette rencontre est en train de tranquillement se faire une place dans le top des matches les plus ennuyeux de l'équipe de France. Même les différents changement n'ont rien apporté pour le moment.

73e : Bon travail de Rabiot. Mbappé est servi et envoie une passe... en sortie de but.

73e : Griezmann remplace Fofana pour cette fin de match.

72e : Mbappé percute côté gauche, rentre sur son pied droit et envoie un centre... en six mètres.

71e : Enième intervention de Konaté, imprenable aujourd'hui.

69e : Ce corner ne donne rien, les Bleus récupèrent le ballon. Vont-ils se créer une occasion ?

68e : Saliba s'emmêle complètement les pinceaux et met les Bleus en danger. Corner pour la Tunisie...

66e : Tchouaméni perd un ballon au milieu de terrain après un contrôle raté. Petit match du Madrilène jusqu'ici.

64e : Mbappé est signalé hors-jeu sur son premier appel en profondeur.

63e : Saliba, Rabiot et Mbappé entrent, Varane, Coman et Veretout sortent.

62e : Dans l'autre rencontre, l'Australie a ouvert le score face au Danemark et est virtuellement qualifiée.

61e : Les Bleus sont logiquement sanctionnés après une heure de jeu absolument médiocre. Des changements se préparent.

60e : Khazri cède sa place à Jebali dans la foulée.

58e : BUT DE LA TUNISIE ! 1-0. Khazri se faufile beaucoup trop facilement jusque dans la surface après une perte de balle de Fofana. Varane est trop tendre, Disasi arrive trop tard et l'attaquant de Montpellier croise une molle frappe du gauche qui trompe Mandanda...

55e : Les Bleus font tourner sans apporter de danger. Didier Deschamps ne devrait pas tarder à faire des changements.

52e : Laidouni passe devant Fofana dans la surface et enroule une frappe puissante du droit en angle fermé. C'est légèrement au-dessus.

51e : Enorme accélération de Coman à droite. Mais le Bavarois n'a que Kolo Muani comme solution, alors que l'équipe est complètement coupée en deux.

50e : Camavinga est gourmand balle au pied après une excellente récupération, et perd le ballon.

48e : Bonne intervention au sol de Tchouaméni sur Khazri dans la surface. La Tunisie réclame une faute mais il n'en sera rien.

46e : C'est reparti ! Les Bleus vont devoir afficher un visage bien plus convaincant.

C'est la mi-temps ! La France est plutôt dominée par la Tunisie avec une équipe très remaniée. Que ce fut pauvre dans ce premier acte...

45e+2 : Fofana percute et s'ouvre une position de frappe, mais il est contré.

45e : Deux minutes de temps additionnel.

42e : Khazri rentre dans la surface après un bon ballon dans le dos de la défense et centre au second poteau, où Disasi intervient bien. Le joueur de Montpellier est finalement signalé hors-jeu mais c'était le 20e centre tunisien.

42e : Guendouzi envoie une passe directement en touche. On voit mal comment la solution pourrait venir d'autre part que du banc dans ce match.

39e : Kolo Muani percute après un excellent contrôle orienté et s'appuie sur Fofana, dont la remise est interceptée. L'ancien Nantais est le seul qui apporte un semblant d'étincelle dans cette première période très pauvre.

37e : Encore une bonne intervention défensive de Camavinga dans la surface. Mais c'est bien simple : les Bleus ne ressortent pas un ballon.

36e : Après une mauvaise relance dans l'axe de Varane, Khazri déclenche une lourde frappe du gauche que Mandanda repousse sans prendre de risques.

35e : Les Bleus ont un excellent coup à jouer en contre, mais Kolo Muani, en voulant renverser le jeu sur Coman, frappe directement sur Fofana...

34e : Très bonne intervention de la tête de Camavinga au second poteau, devant Ghandri.

32e : La Tunisie enchaîne les corners, les Bleus tiennent pour le moment dans les airs.

30e : Konaté intervient encore avec autorité dans la surface. Quel match du défenseur de Liverpool jusqu'ici.

28e : Kechrida est averti après un tacle par derrière non maîtrisé sur Camavinga, qui prend confiance balle au pied dans ce match, en rentrant souvent à l'intérieur.

25e : Enfin une occasion pour les Bleus avec une bonne percussion de Fofana qui décale Coman dans la surface. Ce dernier manque son contrôle puis rate totalement sa frappe du gauche. La situation était très intéressante mais c'est enfin un premier tir pour les Tricolores.

24e : Konaté réalisé un énorme début de match défensivement, avec des couvertures bien senties et autoritaires.

23e : Kolo Muani met beaucoup d'intensité au pressing et permet aux Bleus de récupérer le ballon. Les hommes de Deschamps le font enfin circuler.

20e : Toujours aucune situation à se mettre sous la dent pour les Bleus, même si Kolo Muani tente de se montrer remuant sur ses rares ballons.

17e : Les Tunisiens sont plus agressifs et empêchent les Bleus de ressortir les ballons. Il va falloir réagir, et vite.

16e : Laïdouni s'amuse devant Camavinga avec un petit pont. Le Madrilène est en difficulté à un poste qui n'est pas le siens, sans surprise.

15e : Coman frappe le premier corner des Bleus sur la tête de Guendouzi au premier poteau. C'est dévié en corner, et le second est repoussé.

15e : Maaloul frappe un coup franc excentré directement dans les gants de Mandanda.

13e : Khazri tombe beaucoup trop facilement au contact de Konaté dans la surface. L'arbitre ne tombe pas dans le panneau.

12e : Camavinga rate une relance plein axe et la Tunisie obtient un corner... Khazri le frappe au second poteau, mais c'est directement en six mètres.

11e : La Tunisie est dans le camp tricolore depuis le début de cette rencontre. Ce onze expérimental ne répond pas présent pour le moment.

8e : Première frayeur pour les Bleus avec un but de Ghandri, à la réception de ce coup franc, qui est refusé pour hors-jeu. Attention !

8e : Tchouaméni est pris par l'excellent contrôle orienté de Ben Romdhane et concède un coup franc.

5e : Sortie incertaine de Mandanda sur un ballon aérien. Le Rennais avait largement le temps de capter mais a préféré repousser des poings.

4e : Les Tunisiens sont à l'attaque et Veretout dégage un centre dangereux dans la surface venu de la gauche.

3e : Camavinga manque son premier contrôle et est ensuite coupable d'une semelle sur Khazri. Son poste de latéral gauche le sort clairement de sa zone de confort.

1e : Première bonne sortie de Mandanda devant Ben Slimane, qui était passé devant Konaté.

C'est parti au Qatar !

Les joueurs entrent sur la pelouse. Place aux hymnes.

Les Bleus veulent finir sur une bonne note. Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les joueurs de Didier Deschamps veulent sécuriser la 1ère place de la poule D face à la Tunisie ce mercredi à 16h00 (rendez-vous à 15h50 sur TF1). Le sélectionneur tricolore a aligné une équipe totalement remaniée, avec 9 changements dans le onze. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont sur le banc.

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

L'Avant-match

Une belle statistique donnée par Opta : Steve Mandanda va devenir à 16h00 , le joueur le plus âgé de l'histoire à évoluer en équipe de France à l'âge de à 37 ans et 247 jours. Il détrône Bernard Lama (37 ans et 148 jours en septembre 2000 contre l'Angleterre).

Les compositions de Tunisie - France

Tunisie : Dahmen - Ghandri, Meriah, Talbi - Kechrida, Skhiri, Laïdouni, Maâloul - Ben Slimane, Ben Romdhane - Khazri

France : Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Guendouzi, Tchouaméni, Fofana, Veretout - Kolo Muani, Coman.

Les Bleus veulent faire comme en 1998 et 2018

De son côté, la Tunisie, 1 point au compteur, peut encore valider sa qualification pour les 8es de finale. Ils devront pour cela battre les Bleus et espérer un résultat favorable lors la rencontre Australie - Danemark.

Deschamps évoque Mbappé et les changements pour la Tunisie

Invaincus en phase de groupes en 1998, 2006, 2014 et 2018, les Bleus veulent ajouter 2022 à leur compteur histoire d'engranger le maximum de confiance avant la phase à élimination directe.

Suivez cette rencontre en direct commenté ici sur notre page MYTF1. Retrouvez tous les buts en vidéos, les meilleurs moments et les réactions des Bleus.