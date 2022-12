Coupe du monde 2022 : Les chiffres du premier tour

48 rencontres ont été jouées lors de ce premier tour. L’occasion de revenir sur les faits marquants de la phase de groupe avant le début des huitièmes.

Le premier tour de la Coupe du monde 2022 a été le théâtre de surprises et d’affiches de haut niveau. Certains favoris ont failli, à l'image de la Belgique et de l'Allemagne, des stars ont brillé, mais surtout le spectacle a été au rendez-vous.

Le classement des groupes et le tableau des huitièmes de finale

Les buts et l’attaque

Nombre de buts

Il y a 120 buts inscrits en 48 matches. Cela fait une moyenne de 2,5 buts par match.

Revoir le résumé de France - Australie

Les 0-0

Six rencontres se sont terminées par un score nul et vierge. (Danemark – Tunisie, Mexique – Pologne, Maroc – Croatie, Uruguay – Corée du Sud, Angleterre – Etats-Unis, Croatie – Belgique)

Match le plus prolifique

La victoire anglaise contre l’Iran (6-2) a été le match avec le plus de buts de ce premier tour.

Plus gros écart

L’Espagne a signé le carton du début du mondial en surclassant le Costa Rica 7-0.

Meilleur buteur

Ils sont cinq à occuper la place meilleur buteur avec trois réalisations : Kylian Mbappé (France), Alvaro Morata (Espagne), Cody Gakpo (Pays-Bas), Marcus Rashford (Angleterre) et Enner Valencia (Equateur). Seul ce dernier ne prendra pas part aux huitièmes de finale.

Revoir le match de Kylian Mbappé contre le Danemark

Meilleurs passeurs

Harry Kane est le meilleur passeur de la compétition avec trois passes décisives.

CSC

Il n’y a eu que deux buts contre son camp lors de ce premier tour. Celui inscrit par le Canada par l’intermédiaire du Marocain Nayef Aguerd (victoire 2-1 du Maroc) et celui inscrit par le Costa Rica par l’intermédiaire de Manuel Neuer (victoire 4-2 de l’Allemagne).

Revoir le but marqué par Manuel Neuer contre son camp

Meilleure attaque

Avec neuf buts marqués en trois matches, l’Angleterre et l’Espagne sont les meilleures attaques de la compétition.

Revoir les buts du match Espagne - Allemagne

A l’inverse, la Belgique, le Danemark, la Tunisie, le Pays de Galles et le Qatar n’ont marqué qu’une seule fois.

Nombres de frappes

L’Allemagne est l’équipe qui a le plus tiré au but avec 69 frappes. La Mannschaft a inscrit six buts, soit 8% de ses tentatives.

Gardiens et défense

Meilleure défense

Plusieurs équipes n’ont encaissé qu’un but dans la compétition : le Brésil, les Etats-Unis, la Tunisie, le Maroc et la Croatie.

A l’opposé, Le Costa Rica est la plus mauvaise défense de la compétition avec 11 buts encaissés.

Gardien

Le Polonais Wojciech Szczesny est le portier qui a réalisé le plus d’arrêts avec 18 parades.

Performance collectives

Les Victoires

Aucune équipe n’est parvenue à gagner ses trois rencontres. Les Pays-Bas, l’Angleterre et le Maroc ont obtenu sept points, le meilleur total réalisé lors du tournoi.

Invincibilité

Il y a cinq équipes encore invaincues dans la compétition. En plus des Néerlandais, des Anglais et des Marocains, les Etats-Unis et la Croatie n’ont pas perdu de matches non plus, gagnant une rencontre et faisant deux matches nuls.

Les fautes

Carton rouge

Il y a eu seulement deux expulsions au cours de ce premier tour. Le gardien gallois Wayne Hennessey a été le premier exclu du tournoi. Vincent Aboubakar a aussi reçu un carton rouge lors du match contre le Brésil.

Revoir le but puis le carton rouge de Vincent Aboubakar lors de Cameroun - Brésil

Les Cartons jaunes

Avec 14 cartons jaunes, l’Arabie Saoudite est l'équipe qui a récolté le plus d'avertissements devant la Serbie (12)

Une seule nation jamais avertie

L'Angleterre est la seule équipe à ne pas avoir écopé du moindre carton jaune au cours de ses trois premiers matches.

Les pénaltys

Il y a eu 13 pénaltys sifflés lors du premier tour. Huit ont été inscrits, et cinq manqués. Wojciech Szczesny en a repoussé deux.