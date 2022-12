Coupe du monde 2022 - Les Croates ne digèrent pas le penalty de Messi

COUPE DU MONDE 2022 – Eliminée par l’Argentine en demi-finale, la Croatie n’a pas du tout digéré le penalty accordé à Lionel Messi sur l’ouverture du score de l’Albiceleste.

La Croatie a été sèchement éliminée par l’Argentine (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2022, mardi soir. Les Vatreni n’ont jamais trouvé la clé offensivement et cette élimination ne souffre d’aucune contestation…à un gros détail près : le penalty accordé à l’Albiceleste et transformé par Lionel Messi sur l’ouverture du score.

Toutes les vidéos de la Coupe du monde

Un coup de sifflet de Daniele Orsato après un contact entre Julian Alvarez et le portier croate Dominik Livakovic. "Le penalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty, a lâché Luka Modric. D'après moi, il n'y a pas penalty. Il (Julian Alvarez) tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce penalty. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses".

"L'Argentine n'aurait pas dû recevoir de penalty"

"C'est stupide de commenter et de se plaindre des décisions, même si je pense que nous aurions dû obtenir un corner et que l'Argentine n'aurait pas dû recevoir de penalty, mais c'est comme ça, a de son côté résumé Lovro Majer, auteur d’une bonne entrée. Nous avons été tués par ce penalty et le deuxième but rapide derrière ça. Dans des matches comme celui-là, les erreurs sont sévèrement punies".

Reste le sélectionneur des vice-champions du monde en titre, Zlatko Dalic, qui s’est montré beaucoup plus tempéré. "Les joueurs se sont plaints que l'arbitre aurait dû jouer un corner pour nous avant ce penalty. Mais nous n'avons pas le droit de nous en plaindre maintenant". Peut-être la meilleure des conclusions. Mais ce n’est pas la première sélection qui accuse les arbitres de favoriser l’Argentine et Messi.