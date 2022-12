Coupe du monde 2022 : les infos du jeudi 15 décembre 

Au lendemain de la qualification Bleus pour la finale, voici les dernières infos de la Coupe du monde de ce jeudi. Avec Kingsley Coman, Lionel Messi, le Maroc et le Portugal sans entraineur.

Il ne reste que deux matches pour conclure la 22ème édition de la Coupe du monde. Les équipes encore en lice se préparent pour la petite finale et la finale, et c’est l’occasion de revenir sur les dernières actualités de la plus prestigieuse des compétitions.

Lionel Messi absent de l’entraînement

Selon le média argentin Clarin, la Pulga était absent de la séance de ce jeudi. Le numéro 10 s’était tenu la cuisse lors de la demi-finale contre la Croatie. Toujours selon la presse argentine, le septuple ballon d’or souffrirait des ischios jambiers mais sa participation à la finale ne serait pas remise en cause.

Kingsley Coman ne s’est pas entraîné

Alors que les Bleus avaient une séance d’entraînement à huis clos, l’attaquant du Bayern Munich n’y a pas pris part comme le révèlent nos collègues de l’équipe. Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, c’est au tour de Kingsley Coman d’être souffrant. La Fédération Française de football a cependant indiqué que son état ne suscitait pas d’inquiétudes et qu’il était victime d’un petit syndrome viral. Son absence à l’entraînement n’était qu’une précaution.

De son côté Dayot Upamecano a participé à une séance avec les remplaçants alors qu’Adrien Rabiot a couru avec le préparateur physique des Bleus, Cyril Moine.

L’arbitre de la finale est connu

Le Polonais Szymin Marciniak a été désigné par la Fifa pour être l’arbitre de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Il a déjà officié lors de deux rencontres pendant ce mondial, lors du match France – Danemark (2-1) et à l’occasion de la rencontre Argentine – Australie (2-1).

Un arbitre qatari pour la petite finale

Abdulrahman Al Jassim sera lui l’arbitre de la petite finale entre le Maroc et la Croatie. Le Qatari était au sifflet de la rencontre du premier tour entre les Etats-Unis et le Pays de Galles (1-1). Il avait sifflé un pénalty en fin de match et il avait distribué six cartons jaunes au cours des 90 minutes du match.

Fernando Santos n’est plus le sélectionneur du Portugal

A la suite de l’élimination du Portugal en quarts de finale face au Maroc, la fédération portugaise a annoncé que Fernando Santos n’était plus en charge de la sélection portugaise. Il était en poste depuis 2014, et il avait notamment remporté le Championnat d’Europe 2016 organisé en France en battant les Bleus de Didier Deschamps en finale.

Le Maroc dépose une réclamation

Mécontente de l’arbitrage en demi-finale, la fédération marocaine de football a déposé une réclamation auprès de "l’instance compétence" dont le nom n’a pas été précisé dans le communiqué. Les dirigeants marocains estiment avoir été privés de deux pénaltys et s’interrogent sur la non-utilisation de la VAR lors de ces actions.