Coupe du monde 2022 : Les réactions de Courtois et De Bruyne font parler

COUPE DU MONDE 2022 – La Belgique a dominé le Canada mercredi soir (1-0). A l’issue de la rencontre, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne – élu homme du match – ont tous deux réagi... à leur manière.

La Belgique, demi-finaliste du Mondial 2018, a lancé sa Coupe du monde 2022 par une courte victoire contre le Canada (1-0) mercredi soir. Mais les Diables Rouges ont souffert, dans un match qui les a vus concéder 22 tirs une première pour eux en phase de groupes de Mondial depuis 1998. Et il a fallu que Thibaut Courtois stoppe un penalty d’Alphonso Davies pour éviter le pire.

"Ce n’était pas un match facile. On n’a pas encore trouvé notre meilleur jeu, a réagi le portier du Real Madrid sur TF1 à l’issue du match. Eux, ils ont plus frappé au but, mais c’est le foot". Une analyse qui prend quelque peu le contre-pied de sa réaction à la suite de France – Belgique en demi-finale du Mondial 2018 : "La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend", avait-il pesté.

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

De Bruyne ne comprend pas son trophée d’homme du match

Autre Belge à se présenter devant les micros, Kevin De Bruyne n’a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse. Elu homme du match par la FIFA, le leader des Diables Rouges n’a pas compris cette distinction. "Je ne pense pas avoir fait un grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce trophée. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom", a-t-il lancé.

Difficile de contredire le joueur de Manchester City sur ce coup-là, lui qui s’est montré beaucoup plus discret – et agacé – qu’à l’accoutumée. Nul doute que le joueur de 31 ans aura à cœur de convaincre tout le monde face au Maroc dimanche (14h00). A commencer par lui-même.